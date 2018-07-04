熱低壓恐成颱 吳德榮：各國模式模擬將是較強的颱風

2018-07-04 06:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今日太平洋高壓偏弱，西南風引進水氣雖減少，但大氣仍不穩定，南部、中部迎風面仍有較大雨勢，應隨時注意氣象局對特報的調整。背風面的北台灣、東半部受到影響的機率較低，若有降雨也是比較局部、零星的；北台灣天氣很悶熱，要注意防曬、防中暑，大台北的高溫約在36度左右。

明日至周六天氣晴朗偏熱，午後有局部雷陣雨的機率；清晨西南部迎風面因陸風輻合，也有局部陣雨的機率。周日至下周二才恢復成午後有局部陣雨或雷雨的天氣。

他指出，根據今晨2時中央氣象局潛勢預測圖顯示，巴比侖颱風進入日本海，將逐漸變性為溫帶氣旋。另外，在關島南方的熱帶低壓，氣象局認為有發展為輕度颱風的趨勢；日本地區中心(RSMC)及美國聯合颱風警報中心(JTWC)的預報資料亦顯示，今日就有發展為輕度颱風的機率。各國模式大都模擬，其未來將會是比較強的颱風。

至於其未來的動向，他說，根據最新歐洲(ECMWF)模式的系集模擬顯示，50個系集成員呈現相當分歧的分布，代表不確定性很大；且目前颱風尚未成形，距離又遙遠；現在談它的影響言之過早，應持續觀察最新的資料。

氣象局說，今日至周六西南風逐漸減弱，南部地區清晨至上午有局部短陣雨或雷雨，其餘地區以多雲到晴午後有局部雷陣雨為主；各地高溫則約32度至35度，感受相當悶熱，請避免在近中午出門活動並多補充水分以免中暑。

周日至下周二風場逐漸轉偏南風，東半部有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。