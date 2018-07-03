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愛床上滑手機 脊椎歪了

2018-07-03 22:49聯合報 記者蔡容喬／高雄報導

一名國中女生經常側躺在床上滑手機，最近因背痛就醫，才發現脊椎嚴重側彎。 記者蔡容...
一名國中女生經常側躺在床上滑手機，最近因背痛就醫，才發現脊椎嚴重側彎。 記者蔡容喬／翻攝
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一名16歲國中女生經常側躺在床上滑手機，雖覺得腰痠背痛，仗著年輕不以為意。最近她背部疼痛，甚至已影響讀書和睡眠，才由媽媽陪同就醫，照X光赫然發現脊椎已向身體左側彎曲達50度，可能得透過脊椎矯正手術延緩惡化。

女學生表示，自己常上網看影片或跟好友傳訊息，有時懶得坐在書桌前K書，甚至會直接躺在床上用手機閱讀考試科目資料，一看好幾個小時，本以為背痛換個姿勢或休息一下就沒事，直到就醫看見醫師秀出自己的X光片，「真的有嚇到！」

活力得中山脊椎外科醫院骨科主治醫師李佳霖說，脊椎側彎好發於青少年期，但原因不明，從女學生的X光片觀察，胸椎第11節到腰椎第3節發生大幅度脊椎側彎，因缺乏運動、核心肌群沒有力量，加上長時間側躺滑手機，脊椎兩旁肌肉和筋膜不平衡拉扯，加劇疼痛症狀。

李佳霖說，暑假期間青少年學生使用3C產品時間會拉長，家長應留意孩子作息，並控制子女上網時間、提醒保持良好姿勢，最好能陪伴他們養成游泳、走路及做伸展運動等規律運動的習慣，以強化肌力和核心肌群。

物理治療師楊書念說，青少年發育期骨骼生長速度快，長期姿勢不良又缺乏適當運動，可能引發脊椎快速且大幅度側彎，甚至影響外觀，出現頭歪一邊、肩膀一邊高一邊低的怪樣，若不盡早治療將持續惡化，造成椎間盤凸出、脊椎退化及神經壓迫等。

楊書念表示，脊椎側彎40度以下的患者，在沒有骨質疏鬆或其他脊椎疾病前提下，可藉徒手物理治療排列矯正側彎脊椎，但側彎超過40度以上者，就須考慮手術矯正，避免成年後繼續惡化。

物理手術背痛

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