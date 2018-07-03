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南投欲自訂非營利使用不收山開金 林務局：違反森林法

2018-07-03 22:27聯合報 記者董俞佳╱即時報導

林務局去年底修正「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，山開金繳交將依據實際開發面積計算，不過，南投縣發難指出，此制度對於多山縣市不公平，更將由南投縣議會連署提案訂自治條例，非營利使用不用徵收回饋金。對此，農委會林務局回應表示，山開金是為森林永續達到生態補償功能，南投若訂這樣的自治條例將違反森林法。

南投縣議會議長何勝豐5月31日在議會臨時動議中提案，建議縣府建請中央修法，放寬非營利的農舍及農業設施興建辦法，讓非營利農民免依《山坡地開發利用回饋金繳交辦法》繳交回饋金，減輕農友負擔。南投縣長林明溱表示，將全力支持並建請中央修法。

根據山坡地開發利用回饋金繳交辦法，「為達成保安國土、涵養水源、減輕天然災害目的，也就是號召全國民眾推行造林運動，並達長期造林的目標，也就是透過付費制度達成充實林務發展及造林基金，以作為山坡地獎勵造林的森林生態補償功能。」

林務局副局長楊宏志解釋，山坡地回饋金主要目的是希望山坡地盡量避免擾動，減少土石流發生，回饋金制度是為森林生態補償功能，達到移地復育的目的。

楊宏志表示，因林務局不久之前，才針對該辦法重新修正，南投若自訂條例分為有、無償性不收回饋金的建議，因為，回饋金是按照森林法所明定，根據該法，地方政府自治條例不能牴觸中央法律規定。

農民農委會農舍

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