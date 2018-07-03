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空中驚魂！遠航22年老爺機昨發動機失效 165人驚魂

2018-07-03 22:24聯合報 記者侯俐安╱即時報導

昨天晚間7時5分，遠航一架乘載165位乘客的客機，從澎湖機場飛往松山機場，在降落過程中發動機內部零件損壞、刺穿發動機外罩，所幸7時07分安全降落松山機場，機上人員平安，對此，飛安會認定屬飛航事故，已組調查小組展開調查。

飛安會今天晚間發布新聞稿指出，7月2日台北時間7時5分，遠東航空公司航班編號FE8026，一架MD82型客機，國籍標誌及登記號碼B-28035，由澎湖機場起飛，目的地為松山機場；於距松山機場跑道7浬，高度2,800呎，因1號發動機失效宣告PAN PAN（飛機急迫情形時發出的訊號），之後於7時07分安全降落松山機場，機載人員均平安。

飛安會表示，因該機1號發動機內部零件損壞並刺穿發動機外罩，飛安會認定屬飛航事故，依法指派主任調查官及成立專案調查小組，機動小組並前往松山機場進行蒐證；目前已完成發動機檢視及人員訪談，並取回座艙語音紀錄器及飛航資料紀錄器等工作。飛安會表示，有關該事故之其他資料俟調查小組完成相關作業後再行公布。

根據遠航官網顯示，該架飛機機齡已22年，最近一次維修紀錄檢查是今年4月19日。

對此，遠航表示，因巴比倫颱風之外圍氣流影響，遠東航空本月2日FE8026航班，機上乘客共165位，該班機自澎湖飛往松山，在降落過程中，因左發動機指示異常，機長依標準作業程序處置得宜，於19時07分順利降落松山機場。遠航除依通報程序完成民航局通報，目前航機正進行檢修，以確保飛航安全。

松山機場飛安遠航

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