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院士會議通過大學自主提案　教部：依訴願結果審慎處理

2018-07-03 22:22聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

台大校長遴選爭議未平，中研院今天舉行第33次院士會議，下午人文及社會科學組提案討論，針對國立大學校長遴選制度與遴選結果，請教育部遵照大學法規定及精神，執行校長聘任事宜。教育部晚間回應表示，須依大學法第9條及相關法規進行適法性監督。台大日前已提起訴願程序，教育部將依行政院訴願審議委員會權衡決定，審慎處理。

該提案指出，國立大學校長聘任相關事件最近引起社會許多爭議，應儘速釐清。也強調大學法的規定與精神在於尊重大學自主，對於國立大學校長的遴選，教育部職責在於程序監督，不負責進行實質審查。建議教育部應依據相關法令精神，儘速釐清爭議，以俾利台灣高等教育發展。

該提案今天在中研院士會議中經表決通過，教育部回應表示，將依大學法第9條及相關法規進行適法性監督。而針對台大新任校長聘任案因遴選程序重大瑕疵，影響遴選公平性，要再次籲請台大及遴委會依法行政，儘速重啟遴選程序。針對院士意見，台大已提起訴願程序，教育部將依行政院訴願審議委員會權衡決定，審慎處理。

台大於今年1月5日遴選出財金系教授管中閔為新任校長，卻因利益迴避等爭議，聘任案「卡」在教育部超過100天，前教長吳茂昆於19日上任後，短短不到10天，便於當月27日火速「拔管」，駁回管中閔聘任案。之後台大與管中閔本人均提出行政救濟程序，目前該案交由行政院訴願審議委員會裁量處置。

管中閔。報系資料照
管中閔。報系資料照
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