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突然尿不出來 才知腫瘤吃掉腎

2018-07-04 00:30聯合報 記者陳婕翎／台北報導

台灣泌尿科醫學會常務理事、北榮泌尿科主任張延驊（左一）表示，如吳先生（右一）這樣...
台灣泌尿科醫學會常務理事、北榮泌尿科主任張延驊（左一）表示，如吳先生（右一）這樣不到60歲的腎細胞癌男性患者目前近5成。 圖／泌尿科醫學會提供
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54歲吳先生9年前工作忙碌又要交際應酬，體重逼近100公斤的他，愛吃紅肉，菸齡超過30年，有天在毫無徵兆情況下，突然解不出尿，送醫才發現腎臟長了一顆12公分腫瘤，大到幾乎將他的腎整個吃掉，更堵住輸尿管。醫師警告，不到60歲的腎細胞癌男性患者正增加中。

台北榮總泌尿科主任張延驊表示，腎癌患者每年成長1.5%，超過9成是腎細胞癌，男性患者略多於女性，約1.5比1。且患病年齡更有年輕化趨勢，45歲以下腎細胞癌新增患者比率達1成4，與其他國人常見癌症相比，明顯較高，肺癌45歲以下患者約4.6%、大腸癌6%、肝癌3.2%，腎細胞癌新增患者60歲以下占4成5，其中男性更逼近5成。

為何腎細胞癌年輕化？張延驊認為，除與基因有關，抽菸、飲食西化導致的高血脂及高血壓都是腎細胞癌年輕化風險因子。其中，香菸含尼古丁，燃燒後會在體內產生有毒物質，導致細胞病變，呼籲民眾拒絕吸菸、養成運動習慣，飲食也盡量以低油為主，才能降低罹癌風險。

腎細胞癌初期症狀不明顯，當患者因血尿、腰痛、腹部腫塊才就醫，多已進展為晚期。他提醒，40歲以上的民眾每年應定期健檢，若腰痠背痛無法透過休息緩解，甚至吃止痛藥也不能抑制疼痛，就要提高警覺。

張延驊強調，腎細胞癌初期可透過手術切除，回復正常生活，晚期則需使用全身性治療，標靶藥物平均僅可存活１年左右，免疫療法存活時間更長，但費用不菲，並非一般民眾能負擔。

患者

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