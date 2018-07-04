4家月子中心 腸病毒管制不合格

2018-07-04 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北報導



疾管署監測資料顯示，上周（6月24日至6月30日）國內腸病毒門急診就診共12378人次，較前一周上升，疫情仍處流行期。 記者陳婕翎／攝影 分享 facebook

伊科11型腸病毒威力不減，一名小女嬰因感染伊科11型腸病毒引發重症，出生16天後不幸死亡。為防範腸病毒對新生兒威脅，各縣市衛生局6月無預警查核坐月子中心，了解腸病毒感染管制，發現4家不合格，衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，一周內未完成複查者，最重可處以停業。

疾管署醫師黃婉婷說，過去一周，國內新增2例腸病毒併發重症，其中1例死亡。感染伊科11型病毒女嬰出生後就有呼吸窘迫，3天後出現發燒症狀，因重症轉至醫學中心，16天後仍不幸過世。女嬰媽媽雖有慢性咳嗽病史，但沒有發燒症狀，其他家人亦無症狀；另一東部2歲男童重症個案也感染伊科11型腸病毒，所幸已經出院。

羅一鈞指出，目前社區腸病毒流行以伊科11型為主，成年人感染後幾乎沒有症狀，出生未滿一個月的新生兒，為重症死亡高危險群，建議這段時間謝絕訪客。 羅一鈞說，最近最好不要至醫院或產後護理之家探視新生兒，如果要去，應該隔著玻璃觀看，千萬不要抱，甚至親新生兒。

另外，因胎兒於子宮中也可能感染腸病毒，他呼籲，準媽媽於產前14天至分娩後，如有發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉等症狀，要主動告知醫師。

今年累計腸病毒併發重症病例已有18例，其中感染伊科病毒11型8例，目前4例腸病毒死亡個案皆感染伊科11型腸病毒，患者多為出生3至13天新生兒，死亡率近5成。

這波腸病毒疫情對新生兒影響嚴重，各縣市衛生局上個月無預警抽查166家坐月子中心，了解其腸病毒感染管制措施，其中17家不合格，常見不合格原因為「人員未能正確配製漂白水濃度（4.2%）」、「訪客管理欠佳（3%）」、「隔離空間設置不符合感染管制原則（3%）」。

羅一鈞指出，目前尚有4家不合格業者須於1周內完成複查，若仍不合格可處1萬至15萬元罰緩，最重可予以停業處分。