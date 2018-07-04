健康主題館／舒眠麻醉 也要小心風險

2018-07-04 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／專題報導



食藥署2015年將丙泊酚列為第4級管制藥品，但丙泊酚應用廣泛，除了醫美手術，一般健檢也會使用丙泊酚協助麻醉。 記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook

已故美國流行音樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）因濫用丙泊酚致死，衛福部食藥署2015年將丙泊酚列為第4級管制藥品，同時也是第4級毒品。由於丙泊酚的使用劑量難以拿捏，近年發生多起丙泊酚使用不當致死的案例，2012年曾有女性接受電波拉皮手術時，因而喪命。但丙泊酚應用廣泛，除了醫美手術，一般健檢也會使用丙泊酚。

童綜合醫院副院長、中華民國急救加護學會理事長廖文進表示，坊間只要標榜「舒眠」療程，通常都使用丙泊酚，丙泊酚藥效佳、甦醒時間快、藥價便宜，唯一缺點就是劑量難拿捏，很容易因過量使用出現致命危機。

廖文進說，2015年以前，丙泊酚尚未納入管制，2012年時有位女性在診所進行電波拉皮時，由護理人員在醫師的指示下施打丙泊酚，結果未拿捏好劑量，引發女子呼吸抑制死亡，最後遭法院判決有罪，須賠償家屬800萬元。

除了一般的整型外科手術使用丙泊酚，一般健檢也很常用到，像標榜「舒眠健檢」的內視鏡、腸鏡、胃鏡檢查，若劑量拿捏不當，病患容易從中度鎮靜進入深度鎮靜或全身麻醉，必須由專業醫護團隊高度監測病患狀況，以免有致命風險。

食藥署統計，自2015年列管丙泊酚以後，使用丙泊酚機構年年增加，2015年使用機構為1149家，2017年已增加到1746家，增幅達1.5倍，其中又以診所從703家增加至1122家最多。

廖文進表示，舒眠麻醉不可怕，但施打的醫護人員應受過專業訓練，通常大醫院由麻醉科醫師執行，且大醫院內有專業團隊一同協助。但無論大醫院或診所，民眾有權利知道施打麻醉藥物的人是誰，建議手術前詢問是哪位醫師協助施打麻醉藥劑。

舒眠麻醉前 你該做的事

一、了解自身接受麻醉的風險，是否有心血管疾病、心臟病等

二、確認施打麻醉者為麻醉科醫師，要求出示專科證書

三、了解麻醉安全設備以及醫護團隊能力

資料來源／廖文進醫師 製表／陳雨鑫 ■聯合報