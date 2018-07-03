坍方落石再利用 生態工法砌成石擋牆

2018-07-03 19:58 中央社 台北3日電



每逢颱風、豪雨，山區難免發生坍方，交通部公路總局現在處理坍方落石，不再當廢棄物清除，而是將石塊再利用，以生態工法方式，配合景觀，砌成石擋牆。

公路總局第一個將坍方落石有效再利用的案例，是在台9丁線蘇澳鎮大坑橋路段的觀景台。

公路總局表示，3日至6日在宜蘭縣南澳高中首次舉辦「2018青少年防災工程營」，其中就包含教學生動手用坍方石塊乾砌擋牆，另外，還有自製簡易雨量筒、風雨體驗、防災APP、交安宣導等，希望培養防災種子。