強制醫療分級惹怨 台大醫：應鼓勵更多游能俊診所出現

2018-07-03 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



健保署為落實轉診，要求區域級以上大型醫院，每年要減少 2%、五年減少10%門診量，否則不給付相關健保費，這項新措施七月上路了，前台大醫院副院長王明鉅說，這不是在顧健康，而是重新分配健保給付大餅的政治分錢政策。

王明鉅指出，台灣醫療分級完全不成功的最重大原因是，所有的基層診所與地區醫院，全部的心力幾乎都只在為民眾「治病」，而不是為他們「顧健康」。

因為台灣的全民健保制度中，如何給付費用如何把錢付給診所、地區醫院、區域醫院、醫學中心的「支付標準」，全部都只是等到病人生病之後的治病工作，才會給錢，在沒有誘因的情況下，當然不可能成功。

他舉宜蘭羅東有位游能俊醫師診所，照顧超過3500位的糖尿病病人，不看感冒、不打點滴，只看糖尿病，每月平均有1300名病人就診，回診率高達95％，有5成的病人糖化血色素低於7％。

目前台灣有460萬人罹患高血壓，更有超過237萬人罹患糖尿，而且還以每年2萬5千人的速度在增加中。

如果有800家像游醫師這樣的診所，努力為這237萬已經有糖尿病病人作好糖尿病控制；一萬家以上的診所，為460萬高血壓民眾，作好減重與血壓控制。民眾就更能保持健康不生病，小病不變大，到區域醫院到醫學中心就醫的人數，自然會減少，且一定超過2%。

政府應以政策鼓勵更多「游能俊診所」出現，卻只想要求區域級以上大型醫院，每年要減少2%門診人次，來達到醫療分級的目標，他可以斬釘截鐵的說，絕對不可能。

他指出，衛福部實際上就是打壓區域醫院與醫學中心，要他們把分到的健保門診給付每年吐2%出來。然後再把這些錢分配到那些自認為被大醫院壓迫得收入變少的地區醫院與診所。