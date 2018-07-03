黑糖遭爆非手工炒 「老虎堂」明後天推買一送一道歉

2018-07-03 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



「老虎堂」宣布明後兩天推出波霸厚鮮奶買一送一活動，來表達歉意。記者余采瀅／攝影 分享 facebook 販售黑糖珍奶爆紅的「老虎堂」，主打使用獨家「虎式手炒黑糖」，每日新鮮炒製而成，從台中一中街爆紅，總是大排長龍。近日卻遭離職員工爆料，指稱產品內含焦糖色素，且非手工炒。店家今在臉書貼出聲明，確實已用機器炒糖，會修改廣告文宣，並宣布明後兩天推出老虎堂波霸厚鮮奶買一送一活動，來表達歉意。

「老虎堂」今天發布公開聲明，目前使用的黑糖確實由手炒進化到機械協助製作，在文宣上會將會進行修正，但目前門市仍保留現場炒制黑糖珍珠的動作，讓黑糖的香氣入味。

業者指出，原料廠商在製作時已添加「焦糖色素」，依照法規我們將「焦糖色素」標示於桶身，原料廠商所添加的含量符合衛福部安全規範，消費者針對這部份若有疑慮，未來將請廠商製作時不得添加。

今天下午「老虎堂」也在臉書發表道歉聲明，指稱因為擔心消費者等待時間過長，手工製作來不及，才委託代工廠供應黑糖，至於以機器代替手工，也是考量需求量過大，不忍員工辛勞純手工產製與消費者長時間等待，才改以機器製造。雖然供應商的製造及用料合法，但仍違背老虎堂手炒黑糖的初衷，「對不起，讓大家失望了。」

老虎堂並表示，為表達歉意，7月4日、5日二天，老虎堂波霸厚鮮奶買一送一，雖然供應商提供的原物料皆合於法令規定，為求更高的自我管理標準，即日起黑糖原物料全面送檢，並主動公佈檢驗結果。