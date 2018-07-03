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監理所新制 臨櫃繳費可用行動支付

2018-07-03 18:44台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導

民眾可以用線上掃描繳費通知單上的QRCODE後，繳交繳汽燃費。（photo by...
民眾可以用線上掃描繳費通知單上的QRCODE後，繳交繳汽燃費。（photo by藍苡瑄／台灣醒報）
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「7月起民眾不用出門就能線上透過掃描繳費通知單上的QRCODE，繳交繳汽燃費，若是利用臨櫃繳納駕行照規費、汽燃費等，也可以採用行動支付，到今年底前還免付手續費，」公路總局監理組長林義勝3日出席記者會時說，此外也舉辦107年繳納汽車燃料費暨申辦電子繳款單抽獎活動，最高獎金3萬元現金禮券，以鼓勵民眾盡快繳費。

「為提供申請者簡化核發臨時通行證方式，今年7月以提供線上核發功能，審核通過者可以透過臨時通行證上的QRCODE建立防僞機制，節省一半時間，」林義勝說，今年7月實施四項監理新制度，相當便民，民眾可以至監理所繳費時，採用APPLE PAY、台灣PAY等行動支付、107年度自用汽機車燃料費繳費期限至7月31日，民眾可以到監理站、超商、網路、ATM（土地銀行、元大銀行、台新銀行等共33家銀行），或約定扣款等繳納，其中監理站臨櫃繳費，到年底前免手續費，未繳交者9月份將開罰。

此外，大型營業大客車駕駛違規逕行舉發併應記點實施記點，從7月1日起，逕行舉發如超速、闖紅燈、危險駕駛等應併受違規記點處分之案件，開始實施記點，在6個月內累計滿6點者即依規定吊扣駕照1個月，目前依據統計，營業大客車一年違規案件大約有14000件，至於小客車部分尚未實施，還在研擬逐步推動納入。

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監理站駕照禮券

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