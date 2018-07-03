墾丁民宿暑假住房慘 業者：30年來最慘一年

2018-07-03 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



暑假到，度假勝地屏東墾丁湧現久違的度假人潮，但相關業者都開心不起來；墾丁核心區高檔飯店八成住房率小跌，一般飯店、民宿本月多不到五成，下月更大跌到一至三成，有民宿業者形容是「30年來最慘的一年」，水上活動業者也嘆「人潮不如全盛時期一半」，墾丁大街部分攤商和餐廳考慮暑假後收攤。

暑假是墾丁的傳統旅遊旺季，往年不打折都一房難求，這兩年受陸客、國旅市場萎縮和年改將上路的影響，旅宿業者罕見地在暑假祭出七至九折不等的促銷優惠；墾丁核心區五星飯店福華、夏都和凱撒飯店，7月住房率平均八成，8月目前約六成多，和去年暑假相較小跌約一成。

「在這個時機，能小跌一成就謝天謝地了，民宿好慘，老闆個個愁眉不展！」墾丁一名高檔飯店主管說，在一房難求的全盛時期，訂房還要提早幾個月，暑假那裡有在打折，現在沒有優惠方案，客人馬上找別家；扣掉優惠和訂房網站的抽成，今年暑假的整體營業額恐不如去年。

「去年暑假已經不好了，原本不相信今年會更差，但不僅結果就是如此，還差到得讓人不敢相信！」墾丁劉姓民宿老闆說，墾丁核心區住房率本月多不到五成，下月跌到一至三成，每家幾乎都打出對折甚至更低的優惠，是「30年來最慘的一年」，區外的恆春鎮和郊區更慘，下月很多才一成，原因可能是民宿愈開愈多。