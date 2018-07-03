三伏貼抗過敏 中醫建議這3天最適合敷貼

2018-07-03 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



一大早起床連續打噴嚏，是許多過敏性族群的困擾，不少民眾會選擇接受中醫三伏貼，盼能改善過敏症狀。中醫師提醒，三伏貼有初伏、中伏及末伏，一年貼三次、連續貼三年，抗敏效果才會比較好，治療後也應少吃刺激性食物，以免好不容易祛寒了，又把寒氣吃進體內，降低療效。

馬偕醫院中醫部主治醫師李炎東說，台灣夏天濕熱、冬天濕冷，加上空汙嚴重、飲食多樣化，多重因素影響，導致過敏性患者逐年增加。康華診所中醫師林沛賢說，特別是天氣劇烈變化，體內寒氣出不來，鼻水、噴嚏、咳痰就樣樣來。

對抗過敏，中醫建議民眾，可在對的時間點進行三伏貼。適應症包括過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎、異位性皮膚炎或是容易反覆感冒的患者。若有過敏現象，但服用中藥有困難或害怕針灸者，也是另一個治療好選項。

李炎東表示，三伏貼是將藥餅敷貼於患者背部的大椎、風門、肺俞、脾俞及腎俞等穴位，成人建議敷貼1至4小時，孩童則需0.5至1小時。臨床上約有八成病人治療後可獲症狀改善。

林沛賢解釋，藥餅內是熱性藥物，敷貼後利用太陽熱氣，可把藥效能量輸進體內、排出寒氣，增加胃氣以儲存能量，降低風邪侵入，減少感冒機會。中醫建議一年敷貼三次，連續貼三年，才能達到抗敏效果。

今年的三伏天，分別是國曆7月17日、7月27日及8月16日。李炎東說，這段期間正是天氣最熱的時候，皮膚毛孔較易打開，讓藥物滲進皮膚。

不過，部分患者在穴位敷貼時，可能有皮膚局部發紅、發癢及燒灼感。李炎東表示，若不適情況加劇，可自行提前取下藥餅，第一次接受三伏貼治療的患者，也建議待醫師確認皮膚狀況無虞後再離開。

此外，正在發病的患者，例如感冒、發燒，肺部感染者或孕婦、小於1歲以下的嬰幼兒、嚴重藥物過敏者，也不建議進行三伏貼。