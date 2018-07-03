非手炒黑糖 「老虎堂」臉書致歉

2018-07-03 18:12 中央社 台中3日電



販售黑糖珍奶爆紅的「老虎堂」遭爆含焦糖色素，且非手工炒，台中市衛生局今天獲報後，派員到場稽查。圖／台中市食安處提供 分享 facebook 知名黑糖珍珠鮮奶「老虎堂」主打「獨家手炒黑糖」，離職員工指稱店家的獨家手炒黑糖含有焦糖色素，台中市食安處稽查，發現門市調製飲料為桶裝黑糖漿，業者在臉書公開致歉。

台中市食品藥物安全處今天發布新聞稿表示，有「老虎堂」離職員工指出，店家主打的獨家手炒黑糖，原料不單純，含有焦糖色素，食安處稽查人員今天前往一中、逢甲店稽查。

食安處指出，發現門市調製飲料的「黑糖漿」為25公斤桶裝，是代工廠製造後直接送至門市，含有焦糖色素，已進一步追蹤是天然或額外添加，如發現業者宣稱不實，將依食安法處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。

業者在臉書發布聲明稿表示，老虎堂一開始即訴求純手工手炒黑糖及自然質樸，旋即在市場引起風潮造成排隊。後續，因消費者等待時間過長，手工製造不及才委託合法優良之代工廠供應黑糖，

聲明稿指出，以機器代替手工，也是因考量需求量過大，不忍員工辛勞純手工產製與消費者長時間等待，才改以機器製造，雖然供應商的製造及用料合法，但仍違背老虎堂手炒黑糖的初衷，「對不起，讓大家失望了」。

食安處也在老虎堂逢甲店現場發現食材未離地放置、個人物品未專區存放等情形，限制業者必須在本月10日前改善，將進行複查；「老虎堂」一中店部分，電風扇清潔及維護保養有缺失，已輔導業者改善。