突然尿不出來 45歲百公斤老菸槍腎臟長12公分腫瘤

2018-07-03 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



54歲吳先生9年前工作忙碌又要交際應酬，體重逼近100公斤的他，愛吃紅肉，菸齡還超過30年，有一天在毫無徵兆情況下，突然解不出尿，送醫才發現腎臟長了一顆12公分腫瘤，大到幾乎將他的腎整個吃掉，更堵住輸尿管。醫師警告，男性腎細胞癌男性患者正增加中。

北榮泌尿科主任張延驊表示，腎癌患者每年成長1.5%，其中超過9成是腎細胞癌，且男性患者略多於女性，約1.5比1。患病年齡更有年輕化趨勢，45歲以下腎細胞癌新增患者比率約1成4，與其他國人常見癌症，如肺癌4.6%、大腸癌6%、肝癌3.2%相比，年輕患者明顯較多，新增60歲以下患者更高達4成5，男性逼近5成。

為何腎細胞癌年輕化？張延驊認為，除與基因有關，抽菸、飲食西化導致的高血脂及高血壓都是腎細胞癌年輕化風險因子。由於菸中含有尼古丁，燃燒後會在體內產生有毒物質，導致細胞病變，呼籲民眾應拒絕抽菸習、養成運動習慣，飲食也盡量以低油為主，降低罹癌風險。

張延驊強調，腎細胞癌初期可透過切除手術，回復正常生活，腎細胞癌晚期則需使用全身性治療，標靶藥物平均僅可存活一年左右、免疫療法存活時間更長，但費用不斐，並非一般民眾能負擔。