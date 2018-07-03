中研院院士會議提案對管案表態 過半數通過

2018-07-03 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



中研院第33屆院士會議，下午討論綜合提案，由四組各自提出議案。其中第六案人文及社會科學組提案「關於國立大學校長遴選制度與遴選結果，請教育部遵照大學法規定及精神，執行校長聘任事宜」。提案雖未提到管中閔與台大，但明顯與管案有關。

人文組指出，有關國立大學校長之聘任，近日引起社會諸多爭議，宜盡速釐清。而大學法之規定與精神，在於尊重大學自由，對於國立大學校長之遴選，教育部僅負責程序之監督，不進行實質審查。建議教育部依據相關法令精神，盡速釐清爭議，才有利我國高等教育發展。

人文組院士杜正勝指出，他並不贊成提案到大會，此案是原則性的通案，但有明顯的針對性。且是臨時動議，最後才提出。

杜正勝指出，長年以來，大學校長的產生，在權威時代都是教育部長派。1990年代之後，教授治校的聲浪高漲，大學法規定由學校自己選舉校長，2005年後修法後改為大學一階段選出校長。當時討論教育部的身分，不做實質遴選，卻必須負責程序監督。如果教育部覺得遴選有瑕疵，當然可提糾正。這是教育部既有的法規，他認為此一提案「只給媒體增加話題」，對中研院未必是正面。

丁院士表示，此案為通案，許多大學都遇到此一狀況；管案拖太久，對政府的聲譽有所影響。他認為此案只是要求不要拖下去，並非要支持哪一方。

林明璋院士指出，此案是因為遴選委員會不夠透明，他認為是關鍵問題。

另一位院士則說，此事已從法律變成政治事件，「中研院不要淌這趟渾水」。中研院院士周昭宏也說，此案已進入司法程序，中研院不需要捲入此案。但有院士認為，中研院只是表達態度，不必擔心淌入渾水，中研院自詡關心社會，「不能表現一下讀書人的氣節」?

中研院院士陳定信也贊成取消。院士李文華則說，此事必須正本清源，台灣大學校長遴選是一個「Joke(笑話 )」，用投票的方式「走入歧途」，他建議重新討論大學校長的遴選辦法，讓校長以獨立超然的方式帶領台灣高教，這才是人文組該提出的。院士周昌弘也附議，希望別讓大學成為政治角力運作的場所，提議擱置此案。

中研院提出擱置動議，138位院士中，只有44位贊成擱置，不通過。針對人文組提案表決時，同意80票通過。