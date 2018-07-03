颱風巴比侖外圍環流影響 強風吹亂秀髮

2018-07-03 17:35 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



今年第七號颱風巴比侖雖未直接撲台，但受其外圍環流引發的強勁西氣流影響，造成中南部地區持續降下豪大雨，而台灣北部受颱風尾的影響風勢明顯增強，台北都會區高溫仍在35至37度間，預期會持續1周。

氣象局表示，明天起至週六西南風將逐漸減弱，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為晴朗炎熱的天氣，午後會有局部短暫雷陣雨。