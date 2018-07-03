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跟癌細胞說再見！ 超分子能滅癌症

2018-07-03 17:42台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

美國科學家「設計」出一款能協助身體巨噬細胞攻擊癌細胞的「超分子」！過去研究顯示，癌細胞能透過傳送訊號的方式，讓身體的巨噬細胞無法吞噬癌細胞，進而造成癌症擴散。但科學家設計出一款超分子，能在小鼠身上阻擋訊號，讓巨噬細胞攻擊癌細胞，成為癌症免疫療法新星。

根據《每日醫學新聞》報導，現在的癌細胞在遇到身體的巨噬細胞時，會透過兩種方法來保護自己不被消滅。第一種是傳送訊號，將具攻擊性的M1巨噬細胞轉換成不具攻擊性的M2巨噬細胞。第二種則是對M1巨噬細胞傳送「不要吃我」的訊號。

但麻州大學化學工程助理教授柯爾卡尼與其團隊成功開發出一種超分子結構，扭轉了這個局面。超分子基本上是由兩種或多種的小分子構成，透過類似樂高積木的方式組合在一起，因此有無限的組成可能性。而他們創造的超分子能夠阻擋癌細胞的兩個訊號。

《每日科學新聞》指出，柯爾卡尼教授的團隊後來將他們發明的超分子結構拿去動物身上做實驗，測試其對小鼠乳癌與皮膚癌細胞的反應。他們發現，用現存療法治療的小鼠癌細胞有減緩擴散的現象，但仍持續增大。而接受超分子療法的小鼠，其體內的腫瘤生長則完全遭到抑制。

該研究團隊表示，他們將繼續對這個超分子做更多的實驗與分析，希望能進一步確認它的安全性、效率與使用量。該團隊也因為此驚人的發現獲得美國國防部、美國肺臟協會、美國癌症研究機構與麻州伯明罕醫院的專案獎金資助。

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癌細胞癌症

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