影／工人被3根鋼筋貫穿胸腹 手術救回復元良好

2018-07-03 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



56歲蔡姓板模工人6月6日在縣立苑裡高中新建校舍工地施工灌漿時，吊掛中的板模掉落，他被砸中後摔到插滿鋼筋的地基上，胸、腹被3根鋼筋貫穿，生命垂危，經送苑裡李綜合醫院急救，不但保住性命，目前恢復良好，他對院方及醫護人員相當感激，視為「再生父母」。

李綜合醫院上午開記者會說明這件特殊醫療搶救案例，縣衛生局長張蕊仙也到場，對院方及醫護人員的努力表達肯定和鼓勵，眾人探視蔡姓工人時，他開心地頻頻向院方表達謝意。

李綜合院長許明賢指出，意外發生時，蔡姓工人頭及右肩被重達1噸的大批板模砸中，並被3根鋼筋貫穿身體，到院檢傷發現他左胸因鋼筋穿刺傷造成氣血胸，另外腹部與骨盆因鋼筋穿刺，造成腸道破裂與生殖器官損傷，右大腿、左小腿、鼻骨分別有骨折及粉碎性骨折傷勢，腰椎也有壓迫性骨折，傷勢嚴重，已呈休克。

許明賢立即啟動創傷急救小組，掌握黃金30分鐘動手術搶救，包括胸管引流、緊急鋼筋移除、腸道破裂修補、生殖器修補等手術，術後患者生命跡象穩定，送加護病房觀察。

4天後病患情況穩定，由骨科再進行右大腿骨的鋼釘內固定手術及左小腿的外固定手術，經3周細心照護後，目前蔡姓工人病情穩定並轉至一般病房。

許明賢表示，苑裡李綜合雖是偏鄉小鎮的社區醫院，但擁有專精的急重症醫療團隊，包含急診、神經外科、一般外科、骨科、泌尿外科、麻醉科、加護病房等醫護人員，希望苗栗海線地區鄉親能了解，重傷急救，搶救的黃金時間最重要，院方有能力解決多項緊急重症及腦、骨、外傷等疾患，發揮小型醫院專精、機動的救援能力，在第一線搶救生命。