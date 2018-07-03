拒絕腸病毒 高市婦嬰醫療跨域防疫

2018-07-03 17:38 中央社 高雄3日電



今年迄今全台已有4名新生兒感染腸病毒重症死亡，高雄市上週就診人次增加，為防範腸病毒擴散，高市府結合婦嬰、醫療業者共同防疫，盼降低新生兒感染腸病毒的風險。

高雄市衛生局今天發布新聞稿指出，全國共累積18例腸病毒感染併發重症案例，其中有多個未滿1個月大的重症個案；再者，考量第26週高雄市腸病毒1466人次，比前一週略增加2%的就診人次，所以衛生局不敢怠忽防疫。

防範新生兒感染腸病毒疫情，衛生局全力戒備，依醫療及社區防治層面規劃防疫整備，希望能降低新生兒感染腸病毒的風險。

在醫療防治方面，啟動27家產後護理之家、月子中心及31家婦產科醫院，進行感染管制輔訪查核，並從人員管理、時效管理及環境管理方面強化，包括建置群聚感染事件處理流程、增列產婦產前14天至分娩前後有無發燒或疑似感染症狀等紀錄，要求照護嬰兒人員穿著隔離衣等。

另外，在社區防治方面則整合跨局處資源，結合婦嬰用品業者，積極推動及宣導防疫作為。

因應暑假，衛生局提醒減少幼童出入擁擠室內公共遊樂場，也要要求百貨公司、速食業，大型量販店加強附設兒童遊戲區的環境清消及衛生督導查核，並避免醫療機構附設兒童遊戲區或遊戲器材淪為腸病毒疫情的溫床。

衛生局提醒家長留意嬰幼兒是否嗜睡、意識不清、活力不佳等情形，如有上病癥，儘速到高雄榮總等責任醫院治療。