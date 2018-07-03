用精油蜂蜜塗水痘 幼童蜂窩性組織炎

2018-07-03 16:40 中央社 台北3日電



水痘好發於幼童，但兒科醫師發現，家長常有錯誤迷思，如出水痘無妨、可用精油、藥膏、蜂蜜塗抹水痘等，曾有3歲幼童因此感染蜂窩性組織炎，讓傷口更難照護。

林口長庚醫院兒童感染科主任陳志榮在記者會表示，今年的水痘疫情比起往年明顯增加，水痘疫苗在2004年納入公費疫苗後，每年的水痘發生人數有變少，但根據國外研究，在施打第一劑疫苗後的第2至第8年，疫苗的平均有效性只剩84%。

台大醫院小兒部主任黃立民則說，若打過水痘疫苗後又感染水痘，稱為突破性感染。根據台大醫院研究發現，公費接種1劑水痘疫苗後，每年仍有約800名水痘突破性感染病例，好發於5歲。

黃立民表示，但臨床上常見家長有水痘的迷思，包含「水痘疫苗只要接種1劑就可以終身免疫」、「長水痘不會怎樣，頂多只是出水珠，出完就好了」。但研究已發現，接種2劑防護效果比較好，比只接種1劑可減少8成水痘突破性感染。

黃立民也說，家長千萬別覺得出水痘只是小事，水痘的傳染力比流感、腸病毒還強，且靠空氣、飛沫傳播。如果感染過水痘，就算水痘好了，病毒也會一直潛藏在神經節中，年長後等到免疫力下降時，就可能出來作怪。根據統計，感染過水痘者，約30%會引發帶狀(泡)疹，反之，若沒有感染過水痘，終身都不用擔心帶狀(泡)疹的威脅。

其他常見的迷思還包括水痘愈早得愈好、可用偏方治療水痘，如可用酒精擦拭身體、使用精油、藥膏抹水痘，甚至有父母相信把薑或鹽巴、醋、蘇打粉等放入洗澡水給小孩泡澡可治療水痘，或塗抹生蜂蜜可緩解不適，但這些都是錯誤做法。

陳志榮指出，水痘可能引起肺炎、蜂窩性組織炎、腦炎等危險性高的併發症，家長不要使用偏方治療或照護水痘，以免永久留疤。若孩子不幸感染水痘，應修剪孩童指甲，避免指甲藏汙納垢劃傷水痘導致細菌感染；幫孩子穿平滑衣物，降低水痘和衣物摩擦；要居家隔離5天，避免傳染給其他人。