親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

大快人心！租賃爭議不斷 房東張淑晶判刑8年2月

自己生命想自己做主 醫：明年快去預立醫囑

2018-07-03 16:29聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

醫師不是神，醫療也非萬能，當醫療團隊用盡全部醫療方法仍無法挽救，近期即將死亡或僅能依賴維生設備，且長期處於無意識狀態的病人醫療，就稱為無效醫療。此時會透過疾病嚴重度及死亡預測，判定病人處於生命末期。

台北榮總重症醫學部部主任周嘉裕強調，當患者接受再多醫療也沒效果，維持無效醫療，其實只是讓病人受苦、無法善終。為減少病人受苦，醫院就會詢問是否要簽「拒絕心肺復甦術（DNR）」同意書，當需要急救時「不電不壓」，也不提供洗腎、插管、葉克膜、幫浦、靜脈營養、抗生素等積極治療。

周嘉裕說，DNR的推動，是自2000年我國通過「安寧緩和醫療條例」立法後，賦予國人在臨終時的選擇權利，並且可將此意願註記在健保卡的晶片當中，當民眾面臨疾病末期，醫師即可透過健保卡得知意願，進一步與家屬溝通提供病患安寧療護服務。

但是，DNR推動至今18年，簽署並註記於健保上者並不多。

周嘉裕解釋，是因傳統孝道文化束縛，或認為談論臨終死亡問題太穢氣，許多患者並沒有在插管前或意識清楚時表達放棄急救意願，不只無法自己決定，也有子女會堅持救到最後一刻，反而拉長受苦時間，也失了尊嚴。

周嘉裕認為，除了生命教育及死亡哲學等宣導要再更加推廣，若政府能像推動65歲以上長輩疫苗接種一樣，積極要求投保全民健保的民眾，每人都能先簽DNR、註記於健保卡上，就能有效維護每名病人的醫療自主權。

周嘉裕強調，即使病人希望接受心肺復甦術急救，這也應該是由病人自己表態，而非由家屬代為決定。若沒在患者還健康之時做決定，當沒了意識，或發生重大意外、心智退化，等於需家屬代為決定，違背病人的自主權。

我國2015年通過病人自主權利法，法案即將於明年元月6日上路，是亞洲首部「自己醫囑自己訂」的先進法案。

周嘉裕說，這不只是末期病人臨終前選不選擇放棄急救，也能事先預立醫療決定，若不幸成為末期病人、永久植物人、極重度失智，或發生不可逆的昏迷及其他經中央主管機關公告的疾病，選擇不進行維持生命的治療或灌食。

「自己預立醫療決定真的很重要！」周嘉裕感慨，求死的時候不痛苦，是每一個人的心願，但有一種痛苦可以忍受，就是別人的痛。

周嘉裕說，他執業多年，看過太多家庭子女為了爭產，即使長輩病況接受再多醫療也沒用，也寧可違反長輩意志，使長輩拖磨受苦，就是為了爭取時間把財產轉移，凌駕病人自主權，讓醫護看了都很不捨。

周嘉裕呼籲，政府應在病人自主權利法即將上路的這半年期間，積極宣導預立醫療決定之重要性，讓全國老小建立概念，維護自己的醫療自主權。

在法案上路前，民眾也可到各大醫療院所諮詢DNR的簽署方式。只是，表單有「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」與「不施行心肺復甦術同意書」、「不施行維生醫療同意書」，名詞又長又拗口，不過其實可以分清楚。

衛福部立南投醫院放射腫瘤科主任翁益強說，「意願書」都是由病人本人簽署，「同意書」則都是由家屬簽署。按法律位階，意願書高於同意書，但也需在2名醫師判定為末期病人後，意願書才生效。

若病人生前有指定親友為醫療委任代理人，一旦病人意識不清楚，代理人即可為病人做決定，此時簽署的也是意願書。若末期病人未成年，父母或其他法定代理人代替簽署的也是意願書。

至於家屬同意書的效力，是在病人意識不清楚，但曾口頭告知家屬不要施行生命搶救，才能生效。而且誰簽署同意書的法律效力，也有分級，按照民法規定，配偶同意書最具效力，依次才分別為子女、直系尊親屬、兄弟姊妹。

簽署ＤＮＲ接受安寧療護，能讓末期病人走得更有尊嚴。　記者鄧桂芬／攝影
簽署ＤＮＲ接受安寧療護，能讓末期病人走得更有尊嚴。　記者鄧桂芬／攝影
分享

健保卡患者

相關新聞

氣切優大於弊 醫：氣切就完蛋的觀念快改掉

2018-07-03 16:08

又1新生兒死於伊科11型 4家月子中心腸病毒管制不合格

2018-07-03 15:48

50歲過後免疫力降低 「皮蛇」上身罹患風險大增

2018-07-03 15:52

還記得40元國民便當嗎？ 他驚呼「現在超商便當都好貴！」

2018-07-03 16:03

黑糖非手炒、摻焦糖色素 「老虎堂」承認了

2018-07-03 15:02

打破水痘迷思 2劑疫苗更給力

2018-07-03 16:40

加航推5大主題行程線上闖關 抽美加機票、旅遊行程

2018-07-03 16:28

影╱便宜！暑假搭台灣好行電子票證5折 最高省176元

2018-07-03 16:05

水痘破了別亂塗 小心蜂窩性組織炎

2018-07-03 14:26

腸病毒發威 嬰兒別親別抱

2018-07-03 14:24

啤酒霜淇淋惹議 消基會籲下修酒精含量標準

2018-07-03 14:21

婚宴賓客打電話問一桌多少 餐廳全洩漏新郎氣炸

2018-07-03 14:08

再添一例 新生兒腸病毒重症死亡

2018-07-03 13:57

台南山區連日大雨！南化、左鎮、楠西等橋樑封閉

2018-07-03 13:01

南化水庫蓄水率百分之百！今達滿水位持續自然溢流

2018-07-03 13:01

52歲婦人喝1/3杯鐵觀音奶茶竟致心臟病現蹤

2018-07-03 12:39

熱帶低壓生成 氣象局：後天成颱機率大

2018-07-03 12:34

台中樂活旅宿聯盟推「東勢採梨趣」

2018-07-03 12:29

飛機上也能用！ 航空漫遊吃到飽不怕錢包大失血

2018-07-03 11:56

桃園綠線捷運啟動了！10月中旬高架土建先動工

2018-07-03 11:54

駱以軍獲文學大獎 陳芳明：以反諷的筆刺痛虛偽社會

2018-07-03 11:45

豪雨過後 小琉球白沙港積滿漂流木

2018-07-03 11:42

影／長期腰痠背痛、治不好 小心腎細胞癌作怪

2018-07-03 11:34

號稱地表最涼抗暑啤酒霜淇淋 家長有意見

2018-07-03 11:10

近來瘋世足骨科門診也增加 原因很有趣

2018-07-03 11:10

超商賣啤酒霜淇淋惹議 消基會籲下修酒精含量標準

2018-07-03 11:10

青春美眉小腦出血險成植物人 台中勞工局助就業

2018-07-03 11:08

豪大雨大雪山多處落石倒木 林管處：未來10天勿進林道

2018-07-03 10:44

豪雨狂襲中南部 明起雨勢減弱仍有局部陣雨

2018-07-03 10:27

得水痘竟塗蜂蜜茶油 病童傷口感染罹蜂窩性組織炎

2018-07-03 10:15

台北蛋黃區租房7千內還包水費網路 櫃姐找房被批幻想

2018-07-03 10:06

跟著網紅 宜蘭山海兜風一日遊

2018-07-03 09:34

影／下雨無法做戶外運動？4種不出門也能坐著練肌力

2018-07-03 09:26

恐又有颱風？ 彭啟明：有發展趨勢 現在各種預測太多慮

2018-07-03 09:24

12小時連4震 嘉義凌晨又地震民眾心驚驚

2018-07-03 07:49

彰化雲林高屏豪雨特報！ 中投嘉南慎防大雨

2018-07-03 07:32

過去50年 男性精蟲數竟然減少五成

2018-07-03 07:27

赴日韓注意颱風動態 吳德榮：中南部慎防豪雨

2018-07-03 06:22

從身體破洞寫到黑洞 駱以軍奪聯合報文學大獎

2018-07-03 05:08
看更多

熱門文章

台南之前缺水 現在水庫要滿過來啦！

2018-07-02 17:50

暴雨襲中南部 氣象局：持續到4日

2018-07-02 20:30

影／南化水庫溢流了 台南人看了好感動

2018-07-02 19:01

桃園綠線捷運啟動了！10月中旬高架土建先動工

2018-07-03 11:54

雨彈來襲 圓林園瞬間蛻變成員林湖美景

2018-07-02 20:05

熱帶低壓生成 氣象局：後天成颱機率大

2018-07-03 12:34

台北蛋黃區租房7千內還包水費網路 櫃姐找房被批幻想

2018-07-03 10:06

婚宴賓客打電話問一桌多少 餐廳全洩漏新郎氣炸

2018-07-03 14:08

赴日韓注意颱風動態 吳德榮：中南部慎防豪雨

2018-07-03 06:22

凌晨3:36 嘉義中埔規模4.0地震

2018-07-03 04:02

雨炸中南部 鹿港災情最慘

2018-07-02 23:30

恐又有颱風？ 彭啟明：有發展趨勢 現在各種預測太多慮

2018-07-03 09:24

要結婚嗎？ 一個問題毀了好好的面試 她怨「職場對女性不友善」

2018-07-03 10:12

影／鹿港一片汪洋 店家泡水苦不堪言

2018-07-02 19:03

從身體破洞寫到黑洞 駱以軍奪聯合報文學大獎

2018-07-03 05:08

進入颱風季 下周有熱帶性低氣壓接近

2018-07-03 04:58

飛機上也能用！ 航空漫遊吃到飽不怕錢包大失血

2018-07-03 11:56

行事曆來了快存好！ 2019年6個連假 春節放9天

2018-07-03 00:10

黑糖非手炒、摻焦糖色素 「老虎堂」承認了

2018-07-03 15:02

連日大雨 正修科大旁擋土牆崩塌砸毀隔鄰大樓警衛室

2018-07-03 08:06

52歲婦人喝1/3杯鐵觀音奶茶竟致心臟病現蹤

2018-07-03 12:39

水庫進帳了 花生、蓮子卻雨損

2018-07-02 23:29

12小時連4震 嘉義凌晨又地震民眾心驚驚

2018-07-03 07:49

嘉義下午4.5及4.6地震 間隔不到17秒

2018-07-02 18:47

豪雨過後 小琉球白沙港積滿漂流木

2018-07-03 11:42

我見我思／自己的道路自己走

2018-07-03 06:00

網紅難當 96.5%難養活自己近7成做不滿1年

2018-07-03 11:11

還記得40元國民便當嗎？ 他驚呼「現在超商便當都好貴！」

2018-07-03 16:03

今彩539、雙贏彩、威力彩開獎號碼出爐

2018-07-02 21:12

奇美博物館打造夏夜市集 40家美食「相揪」來夜遊

2018-07-02 18:31

影／大雨轟炸彰化 埔鹽新水村路面水溝分不清

2018-07-02 18:59

生活點滴／幸福角

2018-07-03 06:00

家人關係／滿載專屬的幸福

2018-07-03 06:00

這間成功全國制霸！ 台灣人最愛的10大健身房排名

2018-07-03 11:50

嘉義4.5地震 高鐵北上列車停在鐵軌誤點半小時

2018-07-02 17:29

豪雨釀災！埔里愛村橋涵管遭沖失 緊急封閉盼搶修

2018-07-02 20:05

「費帥」費德勒棄NIKE 溫網改披UNIQLO戰袍

2018-07-03 10:57

男友薪水是她4倍還堅持AA制 她苦惱婚後怎麼辦

2018-07-03 16:18

影／澳洲女子徒手餵鯊 被拖下水險成大餐

2018-07-03 13:31

孫芸芸要去巴黎看高訂 少奶奶的時尚路好威

2018-07-03 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top