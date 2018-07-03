自己生命想自己做主 醫：明年快去預立醫囑

2018-07-03 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



醫師不是神，醫療也非萬能，當醫療團隊用盡全部醫療方法仍無法挽救，近期即將死亡或僅能依賴維生設備，且長期處於無意識狀態的病人醫療，就稱為無效醫療。此時會透過疾病嚴重度及死亡預測，判定病人處於生命末期。

台北榮總重症醫學部部主任周嘉裕強調，當患者接受再多醫療也沒效果，維持無效醫療，其實只是讓病人受苦、無法善終。為減少病人受苦，醫院就會詢問是否要簽「拒絕心肺復甦術（DNR）」同意書，當需要急救時「不電不壓」，也不提供洗腎、插管、葉克膜、幫浦、靜脈營養、抗生素等積極治療。

周嘉裕說，DNR的推動，是自2000年我國通過「安寧緩和醫療條例」立法後，賦予國人在臨終時的選擇權利，並且可將此意願註記在健保卡的晶片當中，當民眾面臨疾病末期，醫師即可透過健保卡得知意願，進一步與家屬溝通提供病患安寧療護服務。

但是，DNR推動至今18年，簽署並註記於健保上者並不多。

周嘉裕解釋，是因傳統孝道文化束縛，或認為談論臨終死亡問題太穢氣，許多患者並沒有在插管前或意識清楚時表達放棄急救意願，不只無法自己決定，也有子女會堅持救到最後一刻，反而拉長受苦時間，也失了尊嚴。

周嘉裕認為，除了生命教育及死亡哲學等宣導要再更加推廣，若政府能像推動65歲以上長輩疫苗接種一樣，積極要求投保全民健保的民眾，每人都能先簽DNR、註記於健保卡上，就能有效維護每名病人的醫療自主權。

周嘉裕強調，即使病人希望接受心肺復甦術急救，這也應該是由病人自己表態，而非由家屬代為決定。若沒在患者還健康之時做決定，當沒了意識，或發生重大意外、心智退化，等於需家屬代為決定，違背病人的自主權。

我國2015年通過病人自主權利法，法案即將於明年元月6日上路，是亞洲首部「自己醫囑自己訂」的先進法案。

周嘉裕說，這不只是末期病人臨終前選不選擇放棄急救，也能事先預立醫療決定，若不幸成為末期病人、永久植物人、極重度失智，或發生不可逆的昏迷及其他經中央主管機關公告的疾病，選擇不進行維持生命的治療或灌食。

「自己預立醫療決定真的很重要！」周嘉裕感慨，求死的時候不痛苦，是每一個人的心願，但有一種痛苦可以忍受，就是別人的痛。

周嘉裕說，他執業多年，看過太多家庭子女為了爭產，即使長輩病況接受再多醫療也沒用，也寧可違反長輩意志，使長輩拖磨受苦，就是為了爭取時間把財產轉移，凌駕病人自主權，讓醫護看了都很不捨。

周嘉裕呼籲，政府應在病人自主權利法即將上路的這半年期間，積極宣導預立醫療決定之重要性，讓全國老小建立概念，維護自己的醫療自主權。

在法案上路前，民眾也可到各大醫療院所諮詢DNR的簽署方式。只是，表單有「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」與「不施行心肺復甦術同意書」、「不施行維生醫療同意書」，名詞又長又拗口，不過其實可以分清楚。

衛福部立南投醫院放射腫瘤科主任翁益強說，「意願書」都是由病人本人簽署，「同意書」則都是由家屬簽署。按法律位階，意願書高於同意書，但也需在2名醫師判定為末期病人後，意願書才生效。

若病人生前有指定親友為醫療委任代理人，一旦病人意識不清楚，代理人即可為病人做決定，此時簽署的也是意願書。若末期病人未成年，父母或其他法定代理人代替簽署的也是意願書。