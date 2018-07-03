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加航推5大主題行程線上闖關 抽美加機票、旅遊行程

2018-07-03 16:28聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

加拿大航空周年慶活動不斷，即日起再推出第三波活動，若是登入活動網站，跟著加拿大航空線上暢遊美加5條經典旅遊航線，就可以參加周周抽美加布線航點來回機票、單價每人近13萬元加拿大極光旅遊行程等大獎。

加拿大航空推出「加拿大航空飛過的天空 就有美景」線上闖關活動，從即日起到7月29日間，跟著加拿大航空線上暢遊美加5條經典旅遊路線，就可以參加抽獎活動，像是抽10張免費來回機票，美加布線航點都可搭乘。另有加拿大極光旅遊行程，以及加拿大國民品牌ROOTS人氣楓葉毛毯、地產大亨等獎品。

加拿大航空台灣區總經理陳美至表示，加拿大航空是目前美國及加拿大間，往來機位供應數最大的航空公司，自去（2017）年6月起開航台北直飛溫哥華以來，一直努力打破過往直飛美加只能到單一城市旅遊的刻板印象，可經由溫哥華轉機到美國加拿大等124個航點。因此，這次特別推出北邊幸福極光、西岸洛磯山脈、東岸舊城楓情，加上大西洋四省與美國特色大城為主題，設計出五條主題旅遊路線，讓旅客可以搶先在線上體驗。

此外，不僅闖關活動可以帶走加拿大旅遊行程，還可以在好康專區拿到眾多折扣優惠，包含晴天旅遊「冬季加拿大－極光、城堡、黃刀鎮」、百威旅遊「落磯山水9天～雙中段、雙纜車、露易絲湖、惠斯樂、維多利亞」、旅天下「雙雄特選加拿大洛磯山脈單堡雙飛9日」、樂遊人「阿拉斯加公路自駕精華之旅9天7夜」、加航假期「加拿大輕旅行～露易絲湖城堡 OUTET 8天」等，即日起到7月31日前報名適用。

透過線上跟著加拿大航空一起遊覽5條旅遊行程。圖／加拿大航空提供
透過線上跟著加拿大航空一起遊覽5條旅遊行程。圖／加拿大航空提供
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加拿大航空迎接周年活動不斷，這次推出闖關活動抽大獎，有機會得到免費機票，或是前往...
加拿大航空迎接周年活動不斷，這次推出闖關活動抽大獎，有機會得到免費機票，或是前往加拿大看極光。圖／加拿大航空提供
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加拿大極光機票

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