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氣切優大於弊 醫：氣切就完蛋的觀念快改掉

2018-07-03 16:08聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

「醫生，我爸爸氣切後，是不是就會變植物人？」台北榮總重症加護外科及急診部外傷科主任王鑑瀛說，這是很多病人家屬遇到醫師建議執行氣管切開術時，都會問醫師的一句話。「事實上，有希望的病人我們才會建議氣切，雖然危險，但卻是有機會救回來的。」

為什麼呢？這要從呼吸器的使用談起。醫療再發達，也非完美，有的醫療結果具不確定性，使嚴重的重症病人可能合併心肺疾病，導致呼吸衰竭，而需要住進加護病房，接受氣管內管插管後接上呼吸器，讓氧氣直接送到肺部。

王鑑瀛指出，氧氣僅占空氣的20%，當病人換氣功能下降，就可能吸不到氧氣，出現呼吸衰竭。呼吸器可灌輸患者100%的氧氣使用，提高換氣功能，幫助病人脫離危險、穩定器官功能，以盡早轉至一般病房進行診療。

王鑑瀛說，病人呼吸衰竭原因很多種，包括肺部感染、嚴重肺炎及菌血症，或因癌症腫瘤擴散至肺部，導致肺部氧氣交換不夠，均需靠呼吸器幫忙。接受胸腔、腹腔或腦部外科手術後的病人，或腎臟嚴重衰竭患者，也可能使用到。

王鑑瀛說，外科系病人只要併發症相對改善、肺部功能OK及營養狀態許可，呼吸器時就可試著脫離呼吸器，一般可於一周左右摘除。內科系病人因需控制感染才能摘除，相較外科系病人，脫離時間比較慢，但不會超過一個月。

但非每人都能很快地脫離呼吸器。王鑑瀛舉例，包括癌症病人、部分肝衰竭患者、嚴重外傷或腦中風患者，脫離呼吸器不易，很可能需要長期使用。通常研判病人可能使用呼吸器一到三個月以上，就會「強烈」建議執行氣管切開術。

王鑑瀛表示，氣切的優點，是可直接做氣管造口，雖然不會改善病人存活率，不過已有臨床研究證實，抽痰及肺部呼吸照顧都能比傳統插管來得好且方便，可以減少麻醉藥使用、避免管路滑脫、提升口腔健康照護、減少住院天數及提早脫離呼吸器。

此外，氣切還有一條退路，就是當相對穩定轉至一般病房，但病情卻又加重時，也不必再經歷插管痛苦。

王鑑瀛強調，對病人而言，插管很不舒服，還有出血風險，若拔管二到三天後又得插回去，其實是增加病人的痛苦。雖然氣切會使脖子上出現一到一點五公分左右的傷口，也有人會因此局部感染，但感染風險極低，優點遠勝於缺點。

而且，從口腔或鼻腔接受插管的病人，其內管會經過喉嚨，難以正常吞嚥，一定要裝上鼻胃管灌食。但若接受氣切手術的患者，因管路擺放的位置比氣管低一些，透過吞嚥訓練，有機會直接正常進食。

不過王鑑瀛提醒，初期氣切病患還是建議以鼻胃管灌食，待病情穩定，確定不會再咳嗽嗆食，再用嘴巴吃東西。

只是，過去民眾進到安養中心，常見長期臥床的植物人氣切插管，誤認為氣切代表病人沒希望，或誤認接受氣切就會成為植物人。所以每當醫師建議讓病人接受氣切，就會有家屬崩潰，覺得「病人完蛋了」。

王鑑瀛為此闢謠：「大家都誤會它（氣切）了！」他強調，不是患者接受氣切後成為植物人，而是植物人因長期臥床才需要氣切，因果關係被混淆。醫師建議氣切，是代表病人有機會病情好轉，才會開口的，勸家屬讓病人積極治療。

況且，許多醫療院所已可直接在加護病房內執行氣切術，病人不用為了氣切而移去開刀房，減少移床可能出現的風險。只要病人病情回穩，基本上二到三個月也可以脫離呼吸器。當然也有部分長期臥床老人，呼吸器一輩子難以脫離。

王鑑瀛說，大醫院加護病房為了充分運用，一般有住院28天限制，若病人病情有改善，但無法立即變好的人，通常會將病人轉至急性呼吸中心或附屬合作醫院，接受慢性呼吸訓練，讓病人慢慢脫離呼吸器。

若無法拔除呼吸器，且有特殊原因或生命現象不穩定，就應轉往呼吸照護中心做後續照護，最長可住42天。倘若42天後，仍無法拔除呼吸器，就應視病況，將病人轉往呼吸照護病房或居家照護。

醫師指出，氣切的優點，是可直接做氣管造口，雖然不會改善病人存活率，不過已有臨床研...
醫師指出，氣切的優點，是可直接做氣管造口，雖然不會改善病人存活率，不過已有臨床研究證實，抽痰及肺部呼吸照顧都能比傳統插管來得好且方便，可以減少麻醉藥使用、避免管路滑脫、提升口腔健康照護、減少住院天數及提早脫離呼吸器。 圖／ingimage
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患者植物人醫師

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