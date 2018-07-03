影╱便宜！暑假搭台灣好行電子票證5折 最高省176元

2018-07-03 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今年暑假搭乘「台灣好行」將有不限次數的半價優惠。交通部宣布，今年暑假全台41條「台灣好行」路線，使用電子票證幾有半價優惠，去年超過41萬人次搭乘的高墾線，每人折扣將從352元降到176元，熱門、長程的路線都有不少折扣，包含日月潭線從183元降到92元、溪頭線從167元降到84元，阿里山線也從244元降到122元，若全家大小共同出遊將有不少的優惠。

交通部第三年推出「台灣好行」暑假電子票證半價優惠，2016年時只針對學生，去年擴大到一般乘客，但也只有31條路線，今年再擴大到41條路線。交通部表示，「台灣好行」串聯國內各主要運輸場站及各大觀光景點，提供快速、密集的公共運輸，已經是國內旅遊重要交通工具之一，搭乘人次也持續上升，整體運量從2016年371萬人次，攀升到2017年430萬人次。