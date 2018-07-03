又1新生兒死於伊科11型 4家月子中心腸病毒管制不合格

2018-07-03 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾管署監測資料顯示，上週（6月24日至6月30日）國內腸病毒門急診就診共12378人次，較前一週上升，疫情仍處流行期。記者陳婕翎／攝影 分享 facebook 伊科11型腸病毒威力不減，又一名來不及長大的小女嬰，出生16天不幸死亡。為防範腸病毒對新生兒的威脅，各縣市政府衛生局6月無預警查核轄區醫療院所及坐月子中心腸病毒感染管制，但目前尚4家不合格，1周內未完成複查者最重可處以停業。

疾管署醫師黃婉婷表示，過去一周國內新增2例腸病毒併發重症確定病例，其中1例死亡。感染伊科11型腸病毒的北部女嬰出生後就呼吸窘迫，3天後出現發燒症狀，因陸續出現急性肝炎、心肌炎等重症，轉至醫學中心治療，16天後仍不幸過世。女嬰媽媽雖有慢性咳嗽病史，但沒有發燒症狀，其他家人亦無症狀。

關於另一重症個案，黃婉婷說，感染伊科11型腸病毒的東部2歲男童約於5月下旬因發燒、熱痙攣等症狀就醫並收治住院，所幸經治療後症狀改善並已出院。

衛福部疾管署副署長羅一鈞說，今年已累計18例腸病毒併發重症病例，其中感染型別伊科病毒11型重症8例，而目前4例腸病毒死亡個案皆是感染伊科11型腸病毒併發重症的出生3~13天新生兒，目前新生兒伊科11型死亡率將近5成。

羅一鈞再次呼籲，準媽媽們於產前14天至分娩後如有發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、肋肌痛等症狀，要主動告知醫師。因成人感染腸病毒通常症狀較不明顯，所以接觸、擁抱新生兒前務必先更衣、用肥皂正確洗手，如身體不適，請避免接觸新生兒。

腸病毒疫情對新生兒影響嚴重，各縣市政府衛生局於6月無預警查核轄區醫療院所及坐月子中心腸病毒感染管制。其中共抽查166家坐月子中心，149家機構查核項目均符合，17家不合格的機構主要是因「人員未能正確配製漂白水濃度（4.2%）」、「訪客管理欠佳（3.0%）」、「隔離空間設置不符合感染管制原則（3.0%）」。

羅一鈞表示，目前已有13家坐月子中心完成複查，均已改善，其餘4家須於初查後1週內完成複查，仍不合格的業者可處1萬至15萬元罰緩，最重可予以停業處分。