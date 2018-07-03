還記得40元國民便當嗎？ 他驚呼「現在超商便當都好貴！」

2018-07-03 16:03 聯合新聞網 綜合報導



便利商店曾以低價便當搶攻外食族市場。報系資料照 分享 facebook

物價上漲的現象，從民眾常去的便利商店觀察最有感。網友們在論壇《Mobile01》上討論，以前還有40元的國民便當，現在隨便一個便當都超過70元，麵包也都要30元以上。「便利商店的東西是不是越來越貴了啊？」台灣經濟真的好到讓物價可以一直漲？對此，網友們也紛紛有共鳴「真的漲超多」。

有網友解釋，40元便當已經是很久以前的事了。超商因為需要考慮到店租、水電費、人事費用、物流費用，只要有其中一項漲價，成本就會上升。還要算上加盟主獲利和總公司的營運成長，所以常以取消低價商品，推出獲利較多的高單價產品來維持獲利。許多網友表示，「只要多走幾步路到旁邊自助餐店，價錢差不多，料會豐富很多」、「只把便利商店當繳費地方」、「物價只會不停上漲，要買划算東西還是得去大賣場」。

以7-Eleven為例，一般基本款的便當大概65~75，也有接近百元的「牛肉乾拌麵」。涼麵則是52~75左右。除此之外，茶葉蛋從5元漲到10元，大亨堡從28元漲到42元，也讓網友對10幾年來的物價飛漲十分有感。也因此有網友認為，以前都覺得麥當勞很貴，但和便利商店不斷調漲價格相比，漲價幅度不大的麥當勞反而變成相對便宜實惠的選擇了。