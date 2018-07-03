助更生人創業 更保推網路商城增加貸款額度

2018-07-03 15:57 中央社 台北3日電



財團法人台灣更生保護會今天召開記者會指出，今年規劃新的無息圓夢創業貸款，提高貸款金額、延長還款期限，以及啟動幸運草網路商城，來協助更生人創業、輔導網路行銷。

法務部長邱太三今天到場致詞時表示，更生人創業的商品品質好、「俗擱好吃」，感謝業者提供上架機會，讓社會更能了解更生人的商品。

更保董事長、台灣高等檢察署檢察長王添盛則說，感謝業者提供電商平台，幫助更生人的創業產品上架，方便民眾採購；更保規劃新的更生人創業貸款，從原貸款金額新台幣40萬提高至80萬，也放寬申貸年限、延長還款期限至5年。

更生保護會說，為協助推廣更生人自營商品行銷，自民國104年建置幸運草市集網路平台，提供消費者最新資訊，但這個平台僅提供展示功能；為提升網路行銷功能，因此結合廠商辦理網路商城營運計畫，輔導更生人電子商務行銷，並以神腦購物網站、台新金控等企業福利網站為主要推播管道，推廣幸運草更生商品，初期有屏東更生晨曦工作坊及7家更生廠商，合計67項創業商品。

這場記者會，除了邱太三、王添盛、台新公益信託基金人員、神腦國際、山淬公司等出席，創業有成的更生人「棗到杏福」素食休閒食品業者林運鍾、「傳說中的大哥手作蛋捲」業者劉祐誠也現身說法，分享創業經驗。