用手機拍短片 有機會拿5萬元獎金

2018-07-03 14:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



為讓更多市民認識並使用公用頻道（第3頻道），臺北市政府觀光傳播局與臺北市有線電視公用頻道協會共同合作推出多項系列活動，其中「台北有影3影片徵選」邀請民眾拍攝影片紀錄臺北城市樣貌，拍攝手法和拍攝器材不拘，只要投稿到公用頻道參加徵選，就有機會獲得獎金，總獎金超過10萬元。

觀光傳播局局長陳思宇表示，今年公用頻道特別以「台北有影3」為主題，規劃包括「台北有影3影片徵選」、「台北大聲公節目」、「手機輕鬆拍影像人才培訓營」及「台北市學生影展」等活動。其中「台北有影3影片徵選」邀請市民透過鏡頭記錄臺北，發掘臺北獨特的風土人情及城市魅力。

影片徵選期間為6月15日至8月31日，民眾可透過郵寄或網路，將作品送到公用頻道協會，就可以參加徵選。主辦單位將邀請專家根據內容、創意、主題切合度及攝影技巧等標準評選。此外，今年的獎項非常豐富，社會組首獎可獲得5萬元、學生組首獎可獲得3萬元，兩組各設佳作六名，社會組每名獎金5,000元、學生組每名獎金3,000元。

觀傳局指出，公用頻道協會這次也規劃「手機輕鬆拍影像人才培訓營」，安排教授市民說故事技巧、劇本創作、基礎剪輯概念與動態攝影等課程。公用頻道協會理事長周志誠說，課程主要希望能幫助學員運用影片製作及分析等相關技巧述說自己的故事，同時也鼓勵大家拿起手機進行影像創作，創作並不侷限於專業器材的使用，只要有心創作，任何器材都可以拍攝出扣人心弦的好作品，學員的作品也可以參加「台北有影3影片徵選」。培訓營共舉辦兩梯次，分別為7月21、22日及8月11、12日。