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再添一例 新生兒腸病毒重症死亡

2018-07-03 13:57聯合報 記者李樹人╱即時報導

避免感染腸病毒，勤洗手最有效，示意圖與內文無關。 圖／桃園市衛生局提供
避免感染腸病毒，勤洗手最有效，示意圖與內文無關。 圖／桃園市衛生局提供
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國內再添一起新生兒腸病毒重症死亡個案，北部一名女嬰出生後三天出現症狀，懷疑為周產期感染，研判為分娩前後遭伊科11型病毒感染，隨後出現心跳加速、急性肝炎、心肌炎等重症，出生16天夭折。

目前社區腸病毒流行以伊科11型為主，成年人感染後幾乎沒有症狀，衛福部疾管署副署長羅一鈞說，出生未滿一個月的新生兒，為重症死亡高危險群，建議這段時間謝絕訪客。

羅一鈞說，國內目前仍在腸病毒流行期，上周6月24 日至6月30日國內腸病毒門急診就診人次共1萬2378，較前一周還高。國內新增兩例腸病毒併發重症確定病例，其中一例死亡。

兩名重症個案分別為北部新生女嬰及東部兩歲男童，均感染伊科11型腸病毒，北女嬰在出生後三天發病，陸續出現重症，轉至醫學中心治療，但病情惡化後死亡。

東部兩歲男童在5月下旬因發燒、熱痙攣等症狀就醫，收治住院，陸續出現活動力下降、抽搐等情形轉至加護病房，所幸經治療後，症狀改善，現已出院。

羅一鈞表示，今年累計18例腸病毒併發重症病例，其中八例為新生兒，其中四名寶寶不幸死亡，均感染伊科病毒11型。近四周以來，社區腸病毒檢出型別以伊科病毒11型為多，醫療院所、產後護理之家等機構，應落實感染管控。

羅一鈞說，最近最好不要至醫院或產後護理之家探視新生兒，如果要去，應該隔著玻璃觀看，千萬不要抱，甚至親新生兒，因為大人感染伊科病毒，幾乎沒有症狀，令人防不勝防。

羅一鈞表示，準媽媽懷孕期間，應注意個人衛生，產前14天至分娩後，如有發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師，透過投藥，降低寶寶周產期感染風險。

腸病毒新生兒發燒

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