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新竹世界高中裁員18位教職員 教師：根本無效且違法

2018-07-03 13:04聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市創校已近50年世界高中6月底才舉行結業式，6月29日就在校務會議當天宣布裁掉16個教師及2個行政人員，其中包含合格教師，連承辦的人事主任也遭殃被炒，並預告7月13日將有第2波的裁員動作。新竹市勞工處介入了解後表示，世界高中向市府表示因少子化關係，招生人數大減，才裁員。但學校教師卻私下透露，董事會任命的新任代理校長並非教育部任命校長，因此主張裁員決定無效且違法。

世界高中在新竹以培育自行車國手聞名，近5年招生人數從2千驟降至800餘人，學校經營備感壓力，學校教師表示，去年開示校方就減了行政津貼，去年年底要大家共體時艱也沒有發年終，沒想到這次暑假前，就無預警裁員，讓教師們相當錯愕。

學校教職員還原當時狀況表示，那天下午2點半校務會議開完後，董事會所謂的新團隊就把我們各自帶開密談，不到一個小時的時間就宣布哪些人被裁員了，都只有口頭宣布，沒有書面通知書，其中有屆齡退休的老師，也有年資未滿20年的合格教師。

學校教師表示，原本任期到7月底的校長詹皓智，提早在5月底就請辭，董事會也宣布自8月1號起將指派代理校長任職，教師們認為，現在的代理校長不是教育部任命只是個「黑牌」，也無視教師法存在，因此主張裁員命令無效，「盼教育部插手介入」。

教師說，校方在校務會議上說因少子化、招生不佳才會裁員，不過教師們都很努力招生，在教學上也盡心盡力，在技藝競賽上也屢次獲得金手獎等殊榮，對於校方做法感到無比痛心。遭裁員的教師目前已決定組自救會上報教育部，也盼還在任期內的校長詹皓智能重新頒發聘書，讓他們繼續留任。

新竹市勞工處表示，世界高中提供的裁員名單，確認是16名教師，2名適用勞基法的行政人員，因此已要求世界高中應符合勞基法，同時已要求世界高中向教育部國教署通報，並依法處理。

教育部少子化自救會

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