綠委批健保會委員代理變常態 衛福部允檢討

2018-07-03 13:34 中央社 台北3日電



民進黨立委林靜儀今天說，依健保法設立的全民健康保險會及共擬會議掌握每年6000億健保總額，但委員代理制度不明；衛生福利部次長薛瑞元說，針對代理規範漏洞會做修正、檢討。

民主進步黨立法委員林靜儀上午在立法院舉行記者會時指出，依全民健康保險法設立的全民健康保險會（健保會）及全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議（共擬會議）掌握國家每年新台幣6000億元的健保總額和給付標準，影響全民醫療照護資源分配、運用甚鉅。

林靜儀說：健保會35席委員之中，10人（28.5%）是醫事服務提供者代表、18人（51%）是付費者代表，18位付費者代表中的12人是被保險人代表。付費者代表超過一半比例，「代表性與專業型如何？」

林靜儀表示，醫事服務提供者代表依各團體章程與理監事會改選，每屆代表人選都有一定更動；但卻有付費者代表委員，從西元2011年醫療費用協定委員會時期至今仍擔任委員，即使遴選他人作為團體代表，也持續藉由「代理」方式出席會議，「12次健保會議，就代理了11次」。

她也說，付費者代表出席會議時，是依循團體決議提出意見，或是委員個人意見；付費者代表、健保會委員對於政府推動的「具名核刪」政策、分級醫療制度，多次表達和衛福部立場不同，形同衛福部左手打右手。

全民健康保險會執行秘書周淑婉表示，委員的意見如果跟衛福部、立法院不合，依健保法，委員權責只有做政策諮詢，不會做決策；根據議事辦法規定，有些情形委員能指派代理人，但代理次數、限制沒有那麼明確，議事辦法若要做調整，屆時會提出一些意見。

薛瑞元說，委員意見都是諮詢的，採不採用，衛福部要有明確立場；代理制度是因為一些團體代表沒辦法出席會議時，就由同樣團體推派代表作代理人，讓團體意見可以呈現，若有人利用這個制度，不用被指派，永遠都以代理身分出席，衛福部會針對漏洞對代理規範修正，回去檢討、做防範措施。