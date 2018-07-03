52歲婦人喝1/3杯鐵觀音奶茶竟致心臟病現蹤

2018-07-03 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐（左）聽診，了解病患術後復原狀況。圖／亞大醫院提供 分享 facebook 台中市52歲張姓婦人半年前喝了三分之一杯鐵觀音奶茶，突然心臟「砰！砰！」狂跳，「一分鐘狂跳120幾下」，擔心得了「絕症」要拖累兒女，遲遲不敢就醫，直到近來胸悶、心悸嚴重，女兒苦苦哀求，只好赴醫檢查，確診是先天性心臟病「開放性動脈導管」，經手術治療後，張姓婦人回復活潑樂觀的模樣，直說「活著真好！」

亞大醫院小兒心臟科、心臟內科及心臟外科醫療團隊檢查後，診斷為開放性動脈導管，立即安排心導管手術，放置「安普拉茲關閉器」，張姓婦人術後不適症狀獲緩解，可以和家人談笑風生，開心表示：「就像什麼事都沒發生過」。

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐說明，胎兒會透過主動脈與肺動脈間相通的動脈導管進行體循環，直到新生兒出生後吸第一口氣，肺部會瞬間擴張，開始肺循環，動脈導管會逐漸失去作用而慢慢關閉，但若動脈導管未完全關閉，仍有血液流通時，即為開放性動脈導管，一旦通過導管的血量過多，會使心臟負荷量大，出現心悸、胸悶、喘不過氣等症狀。