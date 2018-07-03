熱帶低壓生成 氣象局：後天成颱機率大

2018-07-03 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今天早上8時，台北東南東方約3100公里，有熱帶性低氣壓生成。圖／擷取自中央氣象局網站 分享 facebook 今天早上8時，台北東南東方約3100公里有熱帶性低氣壓生成。中央氣象局預報員劉沛滕表示，此熱帶低壓後天成颱機率很大，但是否會影響台灣，還要再繼續觀察路徑才能確定。

中央氣象局發布豪雨特報，西南風影響，易有短時強降雨，今日高雄市及屏東縣易有局部大雨或豪雨，台中至台南地區及苗栗山區亦有局部大雨發生的機率，北部山區及東北部山區亦有局部較大雨勢發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪處請慎防積水，山區請慎防坍方及落石。

氣象局表示，周三至周六持續吹西南風，但西南風逐漸減弱，周三中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後局部短暫雷陣雨，還是有局部大雨發生的機率，周四至周六剩南部地區整天皆有機會降雨，其餘地區則以午後雷陣雨為主；各地高溫則約32度至35度，感受相當悶熱，請避免在近中午出門活動並多補充水分以免中暑。

氣象局表示，下周日、下周一風場逐漸轉偏南風，東半部有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。10日至１2日可能有熱帶性低氣壓接近台灣附近海面，目前不確定性仍大，迎風面北部及東半部地區降雨機率增加，其他地區午後亦有降雨的機率；時序逐漸進入颱風季，西北太平洋上熱帶系統發展的機率提高，請大家多留意氣象局發布的天氣資訊。