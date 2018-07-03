三伏貼抗過敏 中醫提醒連續3年效果較好

2018-07-03 13:00 中央社 台北3日電



馬偕醫院中醫師李炎東今天說，三伏貼有助改善過敏，每年至少敷貼3次，連續敷貼3年，可能讓免疫功能調節更好。但感冒、發燒、孕婦、1歲以下嬰兒、有皮膚過敏者別用。

馬偕紀念醫院中醫部主治醫師李炎東表示，在節氣上有所謂「熱在三伏」與「冷在三九」，三伏分為初伏、中伏及末伏，今年的三伏天分別是國曆7月17日、7月27日及8月16日，這段期間正是天氣最熱的時候，皮膚毛孔較易打開，藥物容易滲透進入皮膚，達到最佳的治療效果。

李炎東指出，常見的過敏性疾病，包括過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎、異位性皮膚炎或是容易反覆感冒的患者，都可以接受三伏貼的治療。病人若在對的時間點進行三伏貼，臨床上約有8成病人可以獲得症狀改善。

三伏貼需要每年至少敷貼3次，連續敷貼3年；李炎東表示，因中藥溫和，從臨床經驗發現，連續3年敷貼可以讓減緩孩童過敏症狀的效果較好，推測可能長時間保養有助調節免疫力。

三伏貼是將藥餅敷貼於患者背部的大椎、風門、肺俞、脾俞及腎俞等穴位，一般成人建議依照醫師指示敷貼1至4小時，孩童則需0.5至1小時後，即可自行取下藥餅。

李炎東表示，穴位敷貼時，部分患者可能會有皮膚局部發紅、發癢及燒灼感，若不適情況加劇，可自行提前取下藥餅。皮膚若有局部略為發紅及灼痛感，建議1至2小時後再沐浴。敷貼處可能出現少量水泡或色素沉澱，不必過於緊張，避免過度搔抓導致破皮即可。

不過，李炎東說，正在感冒、發燒，肺部感染者或孕婦、小於1歲以下的嬰幼兒、嚴重藥物過敏者、蟹足腫體質者，都不建議進行三伏貼療法。