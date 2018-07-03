練習高難度瑜珈動作犁鋤式 7旬婦腰椎骨折

2018-07-03 12:57 中央社 台中3日電



73歲曾姓婦人練習瑜珈有30多年，日前她自行練習高難度「犁鋤式」動作，聽到「喀」一聲，後來腰部疼痛難耐就醫，經X光檢查，發現第一節腰椎骨折。

衛生福利部豐原醫院骨科醫師江福財今天表示，一般人最常骨折的地方在第一、二節腰椎處，和第十、十一及十二胸椎處。以人體的脊椎結構來看，胸椎是一個前傾的角度、腰椎是一個後傾的角度，受傷最常見的反應就是痛，嚴重者會壓迫到神經，導致下肢無力等情形。

曾姓婦人當下聽到「喀」一聲，起初不以為意，後因腰部疼痛，先到診所針灸、推拿、打止痛針，後因疼痛難耐，到醫院掛門診，經X光檢查，發現第一節腰椎骨折。

江福財指出，傳統腰椎手術時間約2至3小時，需將背部的肌肉結構劃開，將骨釘放入骨折的上下兩節椎體位置進行骨折的矯正固定，因傷口大、術中失血量較多，傷口感染機會較大，患者術後恢復時間較久，還要背架輔助約3個月。

為讓患者快速復原，進行微創手術，江福財表示，手術時間約1小時，從皮外放導針到腰椎骨折處，裡面做一個椎體的矯正，將塌掉的腰椎進行重建，再利用骨水泥填充。

江福財說，微創手術的好處是讓受傷部位癒合快速，術後當日即可下床活動，日後骨折處復原的好，還可以繼續做瑜珈動作。

江福財表示，瑜珈的「犁鋤式」動作，是將雙腳屈膝上提，利用腹部肌群與骨盆力量，從尾椎開始慢慢將脊椎一節一節往上捲，將腿往頭頂做曲折，如果沒人在旁指導容易受傷。

江福財說，要做「犁鋤式」動作，除要有專人在旁協助指導外，患者的核心肌群與肌耐力必須足夠，瑜珈的基本動作是為了緩解肌肉各方面的不舒服，但有些動作屬於高難度，並非人人適合，還是要量力而為，才能避免受傷。