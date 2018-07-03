飛機上也能用！ 航空漫遊吃到飽不怕錢包大失血
根據觀光局最新統計，去年國人出國總人次高達1,565萬，創近年新高，趁著暑假旅遊旺季，最近許多人也都規劃了海外出遊行程，甚至趁著較長假期飛遠一點。平常在台灣習慣了隨時都能便利上網，長途飛行也想要連線怎麼辦？台灣之星今日宣佈推出全新「航空漫遊」日租吃到飽服務：即日起，台灣之星用戶只要申辦本服務，就能在二萬英呎的飛機上擁有單日無限流量的上網體驗，過去商務人士專屬的尊榮服務，現在只要日付388元，T-Club VIP再獨享100元折扣優惠，即可於長榮航空、國泰航空、新加坡航空、土耳其航空、阿聯酋航空等多達22家知名航空公司之指定機型，享有長達24小時航空漫遊吃到飽服務，免換卡、原裝置即可漫遊上網，方便隨時聯繫親友、拍照打卡或處理公事都沒問題。
除了台灣之星，其實中華電信、遠傳電信、台灣大哥大先前也都已經推出航空漫遊服務。中華電信1日型（連續24小時）航空漫遊吃到飽最高398元，遠傳電信則是依台灣時區推出單日航空漫遊吃到飽399元計算，台灣大哥大則可在漫遊上網吃到飽日租型方案中開通航空上網功能，每日最高369元。要特別注意的是，所有航空漫遊服務都有限定指定航空公司的指定機型，需登錄指定優惠網路，並在抵達巡航高度（約二萬英呎）後才能使用，且僅限數據流量，不包含語音漫遊。
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