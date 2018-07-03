駱以軍獲文學大獎 陳芳明：以反諷的筆刺痛虛偽社會

2018-07-03 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



第五屆聯合報文學大獎揭曉，由作家駱以軍獲獎。同為作家的政大台文所教授陳芳明在臉書上道賀恭喜，並表示自己常在他的作品裡，強烈感受了他自我救贖的力量。並形容駱以軍總寫出自己的不堪，以自己作為批判的對象，卻又以反諷的筆，刺痛這個虛偽的社會。以一支筆干涉歷史、干涉社會、干涉政治，似乎無人能出其右了。

陳芳明說，他周六受邀參加聯合報文學大獎的評審，事前就已經感覺駱以軍是可能的得獎者。這麼多年來作為駱的讀者，一直被駱以軍的努力書寫深深感動。在駱以軍的作品裡，「常常強烈感受了他自我救贖的力量」。

十年來，駱以軍完成《西夏旅館》、《女兒》、《匡超人》的大部頭長篇小說。他總是寫出自己的不堪，以自己作為批判的對象，卻又以反諷的筆，刺痛這個虛偽的社會。以一支筆干涉歷史、干涉社會、干涉政治，似乎無出其右者。

從去年以來，駱以軍即使生病，卻未嘗須臾偏離自己的文學信仰。在場的每位評審，都致以敬意，允為本屆聯合報文學大獎的得主。恭喜駱以軍。