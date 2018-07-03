影／長期腰痠背痛、治不好 小心腎細胞癌作怪

2018-07-03 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



傳統認為，腎細胞癌屬於老年人癌症，平均罹患年齡為65歲，不過，近年來，腎細胞癌病友出現年輕化趨勢，醫師認為，與肥胖、抽菸、嗜吃紅肉，以及不運動有關，建議40歲以上民眾，定期接受腹部超音波。

台灣泌尿科醫學會常務理事張延驊表示，腎臟位於腹腔後壁的脊柱兩側，通常被脂肪包圍，即使長出腫瘤，也不易被摸到，臨床發現，3成腎細胞癌患者確診時已經到了晚期，轉移至肺部、腦部等器官。

長期腰痠背痛，這是許多上班族的共同毛病，但如果休息之後，還是無法緩解，即使服用止痛藥，也無法抑制疼痛，就得當心，這可能是晚期腎細胞癌病兆。

張延驊說，腎細胞癌常見三大症狀為血尿、腰痛、腹部腫塊，一旦出現症狀，幾乎已進展為晚期，許多患者因長期腰痠背痛、腹部疼痛、不明原因體重減輕等原因而求診。

張延驊指出，早期腎細胞癌可透過手術切除，達到治癒目的，但晚期腎細胞癌則治療棘手，容易復發，目前治療方法包括標靶藥物、免疫療法或其他藥物，大部分標靶藥物均有健保給付，但免疫療法則需自費，1個月藥費20多萬。

最新癌症登記資料顯示，約1成4腎細胞癌新增患者年齡小於45歲，比肺癌 (4.6%)、大腸癌 (6%)、肝癌 (3.2%)等癌症相較，年輕腎細胞癌患者明顯較多。

為此，台灣泌尿科醫學會委請舞蹈專家編出「腎利舞」，透過簡單舞蹈動作，以及詞曲，讓民眾了解腎細胞癌的危險族群、疾病說明、三大症狀等訊息，輕鬆記住腎細胞癌的警訊，期許早期篩檢，正確治療。