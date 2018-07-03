超商賣啤酒霜淇淋惹議 消基會籲下修酒精含量標準

2018-07-03 11:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



全家便利超商和酒商金色三麥今夏推出「不醉大人味啤酒霜淇淋」，聲稱酒精濃度低於0.5%，屬於食品的霜淇淋，但爭議不小，更讓不少家長跳腳。對此，消基會今（3）日呼籲應比照歐盟，下修食品酒精含量標準，訂定0.05%為標準，嚴格保護青少年健康。

消基會表示，家長的擔憂是其來有自的。台灣大學公共衛生學院院長陳為堅指出，台灣人飲酒盛行率（12~64歲），由2005的45.4%，到2014年竟激增到58.8%，尤其青少年飲酒問題日益嚴重。

根據2004~2006年調查，高中生飲酒人數從13.51%上升到26.08%；青少年接觸酒精，將阻礙其大腦與神經發展，也將衍生如翹家、吸毒、酒駕等社會問題。且另有針對2630位國小學生（10~12歲）調查發現，高達36%的學童已喝過酒，其中20.8%曾經自行買過酒，調查中發現，學校周圍便利商店密度愈高，中學生半年內有喝酒的機率愈大，便利商店成了主要買酒來源，占將近70%。

在含酒精食品（飲料）的管理上，消基會指出，台灣0.5%以上稱為含酒精飲料，0.5%以下是食品。日本則以1%為界線，以上稱為含酒精飲料，1%以下就必須標示在食品添加物裡（按含量多寡排序），也特別訂定「未成年者飲酒禁止法」管理未成年飲酒問題。歐盟則以1.2%為界，1.2~0.05%者，稱為低酒精飲料，酒精已經被分離掉的產品，酒精濃度不超過0.05%者，才能稱為無酒精飲料。

消基會指出，日本曾經發生一起一歲半的幼兒吃了含0.1%酒精的洋果子，而發生急性酒精中毒事件，所以，對於幼兒或青少年來說，含有「酒精」的食品或飲料，就算是0.1%，可能的危害還是存在的。

至於超商業者雖然販售「不醉大人味啤酒霜淇淋」，還以免費的金色三麥啤酒兌換券為誘因，有可能導引青少年接近啤酒的疑慮，消基會認為此舉是具有爭議性的。