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近來瘋世足骨科門診也增加 原因很有趣

2018-07-03 11:10聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

民眾瘋世足，但是最近骨科門診也有增加，詢問之下才發現是足球迷在看了世足賽之後，自己也想下場一展身手，卻因為熱身不夠或是平常運動不足，突然進行激烈的足球賽受傷，提醒足球迷要特別小心。

台南市安南醫院骨科醫師許惟傑表示， 最近門診有因為踢足球而受傷的病例。

運動受傷原因有「意外」或「過度使用」，根據生物力學，肌肉因為生物疲乏造成損傷，即所謂的『拉橡皮筋模式』．受傷造成出血、啟動一連串的炎性反應，包含組織腫脹，疼痛壓痛，組織壓力上揚，組織修復受損，如果繼續運動將造成惡性循環，變成長期痠痛。

許惟傑指出，組織癒合需要時間，時程包含初級癒合：傷後二週纖維平行排列，只能承受極輕度外力；次級癒合：傷後二至六週，纖維開始形成初級雙螺旋構造，可承受輕度外力；三級癒合：六週以上，初級雙螺旋構造形成更進一步之雙螺旋構造．治療需配合時間，以漸進式最佳．組織固定會造成後遺症，像是關節僵硬、攣縮或肌肉萎縮，每個關節有可以容忍的最高時間，肩關節是二週，膝關節是六週，範圍落在二到八週，需視部位及受傷程度而定。

而急性受傷的處理稱為RICE，包含R (REST)；患部休息，I (ICE)：冰敷患部，以碎冰塊加少量水最佳，大範圍敷15-20分鐘，隔至少60分鐘可重覆，C (COMPRESSION)：壓迫患部，E (ELEVATION)：抬高患肢，緊急處理後仍應由醫師確立診斷後繼續進行應有之治療與復健

至於冰敷的生理學機轉是：酵素活性降低，血管收縮、降低血腫，降低疼痛，降低肌肉痙攣．市面上有許多冰敷的商品可以選擇，像是冰堡，噴霧式冷凍劑，冷凍壓迫系統，然而比較經濟實惠的方式是以碎冰塊加少量水最佳，大範圍敷15-20分鐘，隔至少60分鐘可重覆，冰敷的注意事項是凍傷及神經損傷，所以必須間隔時間至少60分鐘．熱敷作用是組織軟化及組織放鬆，使用時機是組織不再腫脹時，復健治療前及運動前，許惟傑醫師以上補充。

許惟傑醫師提醒大家，運動之原則是「運動前」充分熱身、「運動中」量力而為，「運動後」收操、伸展及冰敷，運動前選擇運動寬鬆的衣服及合適的運動鞋，選擇安全的運動環境，吃飯前後一小時內不宜運動，保持這樣的原理，就可以遠離運動傷害，享受運動帶來的好處。

台南市安南醫院骨科醫師許惟傑 圖/安南醫院提供
台南市安南醫院骨科醫師許惟傑 圖/安南醫院提供
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足球醫師復健

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