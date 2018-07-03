號稱地表最涼抗暑啤酒霜淇淋 家長有意見

2018-07-03 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



全家和金色三麥合作推出「不醉大人味啤酒霜淇淋」。記者陳易辰／攝影 分享 facebook

天氣炎熱，不少人喜歡吃冰消暑，不過消基會近月卻接獲不少家長投訴，全家便利超商和酒商金色三麥推出「不醉大人味啤酒霜淇淋」，標榜「地表最涼抗暑冰器」，聲稱酒精濃度低於0.5％，甚至為了促銷推出購買霜淇淋，就能獲得免費金色三麥啤酒兌換券，家長擔心，霜淇淋含有酒精，還賣給未成年孩子，會影響健康，對此消基會今日發布聲明稿表示，反對業者販售含有酒精成分的食品、飲品給未成年青少年，且不得以含酒精飲料兌換券為促銷手法。

消基會董事長游開雄說，近月接到近30位家長關切，無不跳腳，並指，冰淇淋含有酒精，怎麼能賣給孩子，根據「兒童及少年福利與權益保障法」第43條規定任何人不得供應酒類食品給兒少，但促銷送的免費啤酒兌換券算不算？是否用兌換券做為誘因、導引青少年接近啤酒，這是有爭議的。

消基會舉出，根據台灣大學公共衛生學院院長陳為堅指出，台灣人飲酒盛行率（12-64歲），由2005的45.4%到2014年竟激增到58.8%，尤其青少年飲酒問題日益嚴重。

消基會指出，目前國內沒有類似日本訂定「未成年者飲酒禁止法」專法，青少年可能的酒癮問題，令不少家長、酒駕防制的非營利組織、公共衛生教授、醫師擔心，大力反對業者販售任何含有酒精成分的食（飲）品給未成年的青少年，且不得以含酒精飲料（如啤酒）兌換券作為促銷手法，也呼籲政府比照歐盟，下修酒精含量標準，訂定0.05％為標準，嚴格保護青少年健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康