青春美眉小腦出血險成植物人 台中勞工局助就業

2018-07-03 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



「活著就有希望！」6年前，正值青春年華的「小瑄」，因無徵兆小腦出血，昏迷多日，經搶救8天候甦醒，留下運動失調及雙眼失焦的後遺症，她重返校園原成學業，近1年在台中市勞工局協助下，進入職場在「茶湯會」擔任行政助理，打開了就業的一扇窗。

77次年次的小瑄積極上進，憶起人生遽變，紅了眼眶，一度擔心自己「什麼都沒了」。她就讀雲科大文化資產維護研究所時，跟著教授上山下海協助社區規劃發展，取得領隊、導遊、電腦資訊等證照，餘暇鑽研傳統技藝，不虛擲一分一秒。

協助小瑄就業的台中市勞工局人員林建廷表示，小瑄就讀雲科大研究所3年級時，有天外出購物，突來暈眩，她驚覺不妙，拜託店員叫救護車後就不省人事，8天後再次醒來，人生已天旋地轉。

林建廷說，小瑄曾全身癱瘓不能動彈，也無法言語，必須靠呼吸器生存，醫師告訴媽媽，通常這種狀況可能就是成了植物人，能再甦醒很幸運。

小瑄因病先休學3年，媽媽辭掉工作陪她就醫復健，憑著堅強意志，恢復良好，儘管仍有行動不便、右手無力、眼睛對焦不良等後遺症，她仍排除困難，返校完成碩士學位，並當志工鼓勵病友及弱勢，也坐著輪椅一樣出國旅行、聽音樂會，活得比誰都起勁。

去年在台中市勞工局協助改善職場環境計畫下，提供小瑄電動輪椅代步，她順利進入「茶湯會」當行政助理，負責公司各部門資料整合，家人樂見她能重新走出人生路。

唯一讓媽媽操心的是，小瑄行動不便，職場樓層多，手動輪椅代步很吃力，勞工局運用職務再設計服務，提供一台職場專用的電動輪椅，雇主也貼心配合改裝無障礙廁所，另在鄰近電梯處設置停車格，方便她下班時停放電動輪椅並充電。