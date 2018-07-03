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豪大雨大雪山多處落石倒木 林管處：未來10天勿進林道

2018-07-03 10:44聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

幾天豪大雨造成大雪山林道數處崩塌落石、倒木，林務局東勢林區管理處呼籲民眾，豪雨期間不要進入大雪山林道。

中央氣象局持續發佈豪雨特報，西部山區預測未來10天將有雷陣雨及豪大雨發生，這幾天豪大雨，大雪山林道已有多處崩塌落石、倒木。

林務局東勢林區管理處呼籲民眾豪雨期間請勿前往大雪山林道漫步及逗留，因為之前雨勢來的大又急，山區道路容易出現落石倒樹的情況，危及用路人安全。

入山車輛也須小心駕駛，切勿在林道長期逗留進行遊憩休閒活動，以維護自身安全。

大雪山是夏日熱門景點，但連日豪雨造成大雪山林道多處落石丶倒木，林管處籲大雨勿進入...
大雪山是夏日熱門景點，但連日豪雨造成大雪山林道多處落石丶倒木，林管處籲大雨勿進入林道。圖／林務局提供
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大雪山是夏日熱門景點，但連日豪雨造成大雪山林道多處落石丶倒木，林管處籲大雨勿進入...
大雪山是夏日熱門景點，但連日豪雨造成大雪山林道多處落石丶倒木，林管處籲大雨勿進入林道。圖／林務局提供
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雪山豪雨崩塌

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