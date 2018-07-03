豪雨狂襲中南部 明起雨勢減弱仍有局部陣雨

2018-07-03 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局發布豪雨特報，西南風影響，易有短時強降雨，今日高雄市及屏東縣易有局部大雨或豪雨，台中至台南地區亦有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪處請慎防積水，山區請慎防坍方及落石。

中央氣象局另發布高溫資訊，地區為基隆市、台北市及新北市。天氣高溫炎熱，今日中午前後盆地局部地區為高溫橙色或黃色燈號，有連續出現36度高溫的機率。橙色燈號為台北市，黃色燈號為新北市、基隆市。

強烈西南風影響，豪雨狂襲中南部，昨天全台最大雨勢在彰化埔鹽，日累積雨量高達386毫米，達到大豪雨標準，中央氣象局表示，明天開始西南風減弱，中南部雨勢將逐漸趨緩，可喘一口氣。

昨日中南部雨勢激烈，彰化受創最明顯，除了埔鹽以外，萬興、溪湖等地日雨量都超過300毫米，福興、秀水時雨量更一度超過90毫米；高雄溪埔昨日雨量也有272.5毫米、屏東泰武267毫米，各地都傳出不少災情。

另外，今天高雄鳳森、大寮跟屏東新園，截至中午前雨量已超過100毫米，雨勢十分驚人。

氣象局預報員官欣平表示，明天西南風將逐漸減弱，中南部雨勢也會趨緩，但還是會有局部陣雨或雷雨，民眾仍須格外注意。後天開始，中部地區天氣變成多雲型態，以午後雷陣雨為主，剩下南部地區整天有機會降雨，隨著周日、下周一改吹偏南風，南部也轉為午後雷陣雨型態，剩下零星降雨。