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得水痘竟塗蜂蜜茶油 病童傷口感染罹蜂窩性組織炎

2018-07-03 10:15聯合報 記者李樹人╱即時報導

哪一種幼兒傳染疾病的傳染力最強？答案是水痘，傳染力為腸病毒和流感的6倍，醫師指出，水痘一破，就產生傷口，容易感染，就有家長誤信偏方，將茶油、蜂蜜塗在孩子患部，不料，細菌感染，引發蜂窩性組織炎。

疾管署疫報顯示，今年累計至6月水痘併發症（蜂窩性組織炎、敗血症等）通報病例共23人，逼近2017年總人數31人，已超過傳染病預警值，育有幼兒的家長務必提高警覺。

一項調查發現，近半數的父母認為只要施打1劑水痘疫苗，便足以預防水痘的發生，6成7家長父母認為，只要長過一次水痘就能夠終生免疫，4成7父母則認為越早得水痘越好，台大醫院小兒感染科主任黃立民表示，這些都是錯誤觀念。

黃立民指出，水痘傳染威力超過一般所能的想像，在還沒有疫苗時，幾乎每個小朋友都會中獎，一個都跑不掉。就算水痘疫苗問世，成為台灣幼兒常規疫苗，打了之後，仍有千分之3的人會二度感染。

為此，黃立民指出，幼兒滿1歲時，施打第一劑水痘疫苗（公費），建議在3個月後，自費補打第二劑，確保幼兒園時期不會感染。最遲應該4至6歲學齡前，補打第二劑水痘疫苗，提升疫苗防護效果。

黃立民說，感染水痘後，病毒終生潛伏體內，一旦免疫下降，約3成引發帶狀泡疹。如果能夠接種兩劑疫苗，避免感染水痘病毒，成年之後，就可以免除皮蛇之苦。

幼兒罹患水痘後，家長該如何照顧？長庚兒童感染科主任陳志榮教授指出，部分家長以為幫孩子塗抹生蜂蜜，或以薑、鹽巴、醋、蘇打粉等放入洗澡水給小孩泡澡即可治療水痘，反而引發感染，產生蜂窩性組織炎。

陳志榮提出水痘照護三大準則，首先，修剪孩童指甲，避免傷口感染細菌感染；其次，讓孩童穿著平滑衣服，降低水痘和衣服的摩擦；最後為，做好居家隔離約五天時間，避免傳染給其他孩童。

今年累計至6月水痘併發症（蜂窩性組織炎、敗血症等）通報病例共23人，醫師提醒，打...
今年累計至6月水痘併發症（蜂窩性組織炎、敗血症等）通報病例共23人，醫師提醒，打了一劑水痘疫苗，仍可能被感染，建議補打第二劑，並養成洗手習慣。圖非新聞當事人。圖/李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供
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疫苗台大醫院幼兒園

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