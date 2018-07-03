豐華生技開創益生菌食品應用新視野 健康美味獲國際標章肯定

2018-07-03 10:30 聯合線上／ 劉鎮



豐華生技「益質享喝湯」產品獲頒iTQi獎章 圖／豐華生技 提供 分享 facebook

不只健康更要美味！由台灣益生菌大廠豐華生物科技創新研發的「益質享喝湯」首度參賽便自國際風味暨品質評鑑所(iTQi)年度評選中脫穎而出，其玉米濃湯及蘑菇濃湯口味雙雙榮獲比利時「iTQi-Superior Taste Award風味絕佳獎」，揚名國際締造佳績。頒獎典禮於2日在台北國際會議中心舉行，並由比利時國際風味暨品質評鑒所副總經理Jean-Pierre Goeseels 及比利時駐台灣代表 Rik Van Droogenbroeck連袂出席。

與iTQi評委，英國知名BBC電台廚師Mr. Alan Coxon (中)合影 圖／豐華生技 提供 分享 facebook

位於比利時的國際風味暨品質評鑑所(iTQi)是認證高品質美味食品的領導機構，每年為來自全球數千件產品角逐認證，評審團均為國際頂尖的名廚與品酒師，其評選標準是以味覺、感官、質地等全方位性做為評審與鑑定標準，具有相當公信力與權威性，媲美食品業之米其林指南。「益質享喝湯」為全台首創添加天然益生菌萃取物的即飲沖泡湯，首次參賽即征服國際名廚味蕾，榮獲「iTQi-Superior Taste Award風味絕佳獎」凸顯美味又健康的雙重滿足，無疑成為益生菌產品中的台灣之光，並向國際證明了豐華生技卓越技術與優質產品的實力。

玉米濃湯及蘑菇濃湯口味雙雙榮獲風味絕佳獎肯定 圖／豐華生技 提供 分享 facebook

代表領獎的豐華生技產品經理邱美菁表示：「國際眾多研究成果已證實益生菌發酵產物是調控人體腸道健康最直接的物質，豐華以益生菌發酵產物作為產品核心，製程選用澳洲乳源為發酵基底，嚴選五大專利益生菌種進行發酵，經過獨家技術製成的益生菌萃取物，有利於高溫加工，且具有特殊風味，口感香濃滑順、富有飽足感。現代人緊張忙碌多以外食為主，『益質享喝湯』以獨享個人化包裝，適合正餐搭配或是點心時刻，對忙碌的職業婦女也可輕易、快速地料理湯品，更能兼具健康與美味。」

豐華生技專注益生菌製造及研發，並於台灣台南、嘉義、大陸安徽及江蘇等地設有廠房，提供國內外益生菌產品的一條龍服務與解決方案，挾其益生菌原料供應商及專業製造廠之優勢，堅持以「守護消費者健康並追求卓越品質」的精神倍受各方及同業肯定。豐華生技走在國際趨勢前端，經過3年研發，以精湛卓越技術生產益生菌萃取物，突破活菌受限於加工應用方式的門檻，率先開發出益生菌應用湯品，提供消費者更多元、建康的選擇。同時，豐華生技也積極落實企業社會責任，於今年母親節捐贈「益質享喝湯」予南區愛心物資銀行，用「心」幫助弱勢家庭守護孩童的營養及健康。

「益質享喝湯」產品上市後已獲得廣大迴響，並吸引母嬰及銀髮消費族群目光，從健康出發並滿足消費者挑剔的味蕾。

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