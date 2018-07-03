台北蛋黃區租房7千內還包水費網路 櫃姐找房被批幻想

2018-07-03 10:06 聯合新聞網 綜合報導



租房示意圖。 報系資料照／記者張裕珍攝影 分享 facebook

在台北市中心近捷運租屋應該要多少錢？一名租屋客在臉書社團找租房，開出嚴格條件，不但希望房租7500以下、離捷運站近，包水費網路、還希望有冷氣並補貼500電費。讓其他網友傻眼，將該名租屋客的貼文貼到《爆怨公社》，評論說「要求這麼多還不准人家評論，房東上輩子欠你的是嗎？」

根據貼文內容，該租客表示自己是個普通櫃姐，不會夜夜笙歌，「唱歌跳舞也不會讓鄰居聽到」。希望租房地點在「西門、北門、中山、小巨蛋…」等市中心捷運站不超過5分鐘距離。至少7坪，有窗、洗衣機、網路、能曬衣服、有冷氣。二樓以上要有電梯，「地下一樓須有窗或陽台」。

而相對這些條件，她願意付出的房租是6500~7000含水費和網路費，電費希望1度4~5元、或是補貼500在房租裡，因為她「真的很窮又很怕熱」。而她沒有寵物、本人不菸不酒。最後她在文末表示，「我知道我條件很嚴苛，但的確我現在就是住在條件這麼好的地方，只是離我工作地點有點距離」、「如果各位大大覺得不OK，請不要在下面攻擊我，謝謝。」

面對這些宛如天方夜譚的租屋條件，網友們也不客氣的開噴。轉貼到爆料公社的網友就表示「PO這種幻想文還要求人家不准回文」什麼都想要但「只想付一個停車位的租金，哦對了在妳要求的這個區域，很多停車位都不止這價錢了妳知道嗎？」。其他網友也留言表示，「地下一樓要如何有窗有陽台？」、「我住的地方都有達到！…可是在南部」、「怕熱的話，凶宅適合您」、「乾脆請房東包養比較快」。