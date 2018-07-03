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恐又有颱風？ 彭啟明：有發展趨勢 現在各種預測太多慮

2018-07-03 09:24聯合報 記者楊德宜╱即時報導

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，這2、3天受到巴比侖颱風外圍引發較為強近的西南風影響，帶來很穩定持續的水氣，又加上台灣中南部的海陸風環流交會，造成一波又一波移入的大雨，從彰化以南到屏東累積起來最多已經有200、300毫米以上。

他說，由於西南風的強度會逐漸減弱，南部持續的雨勢預期到明後天開始減緩，還是有雨勢，但劇烈的程度會稍微減緩，面積也會縮小，但每天可能還是有降雨。要到周末開始轉為偏南風，應該會再減緩，轉為山區午後陣雨的類型。

台灣北部則不受西南風影響，彭啟明說，台北都會還是炎熱高溫，35-37度間高溫炎熱，北部只有山區有午後陣雨，預期會持續將近1周。

彭啟明說，巴比侖颱風走得很快，目前已經接近日本韓國間，往日本海方向前進，後面的水氣可能對兩地有些降雨，影響大約就是今明兩天，還不算太過嚴重。

至於在關島附近的低壓，彭啟明指出，由於太平洋高壓明顯北退，的確讓這區域有發展空間，在未來幾天內，很有條件發展為熱帶性低氣壓，也有逐漸發展成為颱風的趨勢，但由於現在太平洋高壓有在轉變的跡象，特性上尚有一定的變動性，恐怕現在各種預測太多慮。

中央氣象局說，明天至周六雖然持續吹西南風，但西南風逐漸減弱，明天中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後局部短暫雷陣雨，還是有局部大雨發生的機率，周四至周六剩南部地區整天皆有機會降雨，其餘地區則以午後雷陣雨為主；各地高溫則約32度至35度，感受相當悶熱，請避免在近中午出門活動並多補充水分以免中暑。

周日、下周一風場逐漸轉偏南風，東半部有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

10日至12日可能有熱帶性低氣壓接近台灣附近海面，目前不確定性仍大，迎風面北部及東半部地區降雨機率增加，其他地區午後亦有降雨的機率；時序逐漸進入颱風季，西北太平洋上熱帶系統發展的機率提高，留意氣象局發布的天氣資訊。

台灣北部則不受西南風影響，台北都會還是炎熱高溫，35-37度間高溫炎熱，北部只有...
台灣北部則不受西南風影響，台北都會還是炎熱高溫，35-37度間高溫炎熱，北部只有山區有午後陣雨，預期會持續將近1周。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
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彭啟明颱風高溫

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